Dışı kıtır içi yumuşak bir pasta hazırlamaya ne dersiniz?

Herkese merhaba! Bugün, Avustralya ve Yeni Zelanda'da sıkça tüketilen tatlılardan birini yapacağız. Pavlova yapacağız. Görsel olarak bizdeki bezelere benzeyen, un kullanılmadan hazırlanan beyaz hamurunu, fırından çıktıktan sonra krema ve meyve gibi lezzetler ile süsleyebilirsiniz. İlk gördüğünüzde, hazırlaması zor bir tatlı gibi görünebilir. Ancak, yapmaya başladığınızda, oldukça kolay ve pratik bir tatlı olduğunu göreceksiniz. Evde, küçük büyük herkesin seveceği bu lezzeti, davet sofralarınız için de tercih edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.



Pişirme Süresi: 80 dakika

Kaç Kişilik: 6-8 kişilik

Malzemeler

• 4 adet yumurta (beyazı)

• Bir tutam tuz

• 1 su bardağı pudra şekeri

• 1 adet limon kabuğu rendesi

• 1 çay kaşığı sirke

• 1 çay kaşığı mısır nişastası

• 1 adet vanilya (isteğe bağlı vanilin)

• Pastacı kreması (ev yapımı)

• Böğürtlen, frambuaz ve Frenk üzümü



Nasıl Yapılır?

• İlk olarak, yumurtaların beyazını ayırın ve büyük bir kabın içerisine alıp biraz tuz serpin ve orta hızda çırpmaya başlayın.

• Bir yandan çırpmaya devam ederken; yavaş yavaş pudra şekerini, vanilyayı, sirkeyi, taze rendelenmiş limon kabuğunu ve mısır nişastasını da ekleyin.

• Mikseri kapattıktan sonra bir spatula ile karışımı karıştırın.

• Pavlova hamurunu yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine alın.

• 150 derecede, önceden ısıtılmış fırında pişirin.

• Fırından çıkan pavlovanın üzerine, önce pastacı kreması sürün ve ardından frambuaz, böğürtlen ve Frenk üzümü ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun...



Püf Noktası: Yumurtaları çırpmadan önce oda sıcaklığında bir süre bekletirseniz, daha fazla hacim elde edebilirsiniz.



Kaynak: İdil yazar