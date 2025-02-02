Psikologlara göre enerjinizi artırmanın 5 doğal yolu

Klinik psikolog Dr. Tirrell De Ganne "Sürekli enerjinizin olmadığını hissediyorsanız , yalnız değilsiniz. Ve bunun sadece ne kadar erken (veya geç) yattığınızla veya öğleden önce ne kadar kahve içtiğinizle ilgisi yok; düşük enerji aynı zamanda yaşlanmanın bir işareti olabilir, " diyor. Dr. Tirrell "Daha gençken, okulda ve evdeki düzen -artı sorumluluk ve kontrol eksikliği- uygun şekilde yemek yemeyi ve aktif olmayı kolaylaştırıyordu," diyor. "İnsanlar olarak yaşlandıkça, alışkanlıklara dönüşen ve enerji kaybına yol açan seçimler yapıyoruz." diye ekliyor.

Enerji seviyenizi artırmaya çalışırken tam olarak ne yapacağınızı belirlemek zor olabilir, özellikle de yapay yöntemlere (kahve, şeker vb.) meraklı değilseniz. Bu yüzden psikologlar tarafından onaylanmış, enerji seviyenizi doğal olarak artırma yollarını bir araya getirdik ve bunların hepsi hemen şimdi yapmaya başlayabileceğiniz şeyler.

Enerjimizi Ne Tüketebilir?

İşlenmiş, yüksek şekerli ve fast food gibi belirli yiyecekleri tüketmek enerji seviyelerimiz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Dr. Gannes, hemen hemen her şeyin ölçülü bir şekilde tadını çıkarabilsek de, kalite yerine kolay olanı tercih etmenin insanların sıklıkla mücadele ettiği bir şey olduğunu açıklıyor. "Bunlara örnek olarak 15 dakika yürümek yerine araç paylaşımını aramak, yemek pişirmek yerine yiyecek satın almak, biriyle buluşmak yerine mesaj atmak ve fiziksel efor yerine dikkat dağıtıcı olarak sosyal medyayı kullanmak verilebilir."

TikTok'ta dolaşmak gibi sevdiğimiz şeyler de dahil olmak üzere yaptığımız şeyler genel enerji seviyelerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca Dr. Gannes enerji seviyenizi korumak için basit bir çözüm daha öneriyor: yeterli su içmek . "Düzenli olarak iyi su içtiğinizde kendinizi ne kadar iyi hissedebildiğinizi görmek şaşırtıcı," diyor.

Enerjinizi Doğal Yollardan Artırmanın 5 Yolu

1. Doğru Beslenmeye Odaklanın

Vücudunuza koyduğunuz her şey enerji seviyenizi artırabilir veya azaltabilir (ancak kulağa geldiği kadar korkutucu değildir!). Dr. Gannes, "Doyurucu ama yoğun olmayan yiyecekler yemek size gün boyunca daha fazla enerji verecektir" diyor. Örnekler arasında yumurta, yoğurt, balık, baklagiller ve hatta patlamış mısır bulunur.

2. Yeterince Uyuyun

Yatakta uzanıp sosyal medyada gezinirken kaçınılmaz olarak zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek çok kolaydır; ancak uyandıktan sonra kendinizi çok yorgun hissetmenizin nedeni de budur. Dr. Gannes, "Sabah 6'dan akşam 8'e kadar uyanık biriyseniz, daha erken yatağa girin; sabah 11'den gece 1'e kadar uyanık biriyseniz, daha geç uyuyun," diyor. "Programınız doğal ritminizle ne kadar uyumluysa, kendinizi o kadar enerjik hissedersiniz. Ayrıca şekerleme yapın." Etkili bir şekilde uyumak, gününüze doğru bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilir.

3. Bir Süre Güneşte Durun

Güneşin pencerenizden içeri süzüldüğü günlerde, dışarı çıkıp yüzünüzde güneş ışınlarını hissetmek için bir an ayırın. Dr. Gannes, "Doğal güneş ışığı [temel] vitaminler sağlar ve olumlu duygular uyandırabilir" diyor. İster sabahları kısa bir yürüyüş yapın, ister sadece ön kapınızı açıp yüzünüzde temiz havayı hissedin, güneş ışığında durmanın birçok doğal faydası vardır.

4. Nerede Olursanız Olun Hareket Edin

Yalnız zamanınızın tadını, şarkı söylemenize, dans etmenize ve özgürce hareket etmenize izin verdiği için mi çıkarıyorsunuz ? Dr. Gannes, bunun enerji seviyeleriniz için de harika olduğunu açıklıyor. "Vücudumuz genellikle hareketsizdir, bu nedenle temizlenmek, dans etmek, yürümek veya günde birkaç kez yapabileceğiniz herhangi bir şey için kalkmak, bunu ne kadar çok yaparsanız genel enerjinizi o kadar artıracaktır."

5. Sizi Mutlu Eden İnsanlarla Zaman Geçirin

Etrafınızda olmadığınız zamanlarda bile etrafınızdaki insanlar, kendinizi nasıl hissettiğiniz üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu yüzden sizi neşelendiren insanlarla vakit geçirmek çok önemlidir; hatta henüz tanışmaya başladığınız arkadaşlarınızla bile. Dr. Gannes, "Olumlu titreşimler, onları çok iyi tanımasanız bile enerji seviyeniz üzerinde gerçekten büyük bir etki yaratabilir" diyor.