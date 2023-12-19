Psikoloji uzmanları, usta yalancıların onlara inanmanızı sağlayan 7 sırrını paylaşıyor

Psikologlar ve psikoloji profesörleri olarak, yalancıların başkalarını nasıl yanılttığı her zaman ilgimizi çekmiştir.

"Büyük Yalancılar: Psikoloji Bilimi Bize Yalan Hakkında Ne Söylüyor ve Kandırılmaktan Nasıl Kaçınabilirsiniz?" adlı kitabımız için araştırma yaparken, kendilerini alışkanlık haline getirmiş yalancılar olarak tanımlayan 200'den fazla katılımcıya aşağıdaki soruyu yönelttik: "İnsanlar yalan söylediklerinde, genellikle hilelerini gizlemek ve kendilerini başkalarına doğru göstermek için stratejiler kullanırlar. Başkalarına yalan söylerken kullandığınız stratejileri açıklayın."

Yalancıların yalan söylediğini söylemenin en yaygın yolları şunlardır:

1. Göz teması kurarlar

Grup, yalan söylediği kişiyle kurdukları göz temasını korumaya veya artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bir kişi şöyle yazdı: “Onların gözlerinin içine ölü gibi bakıyorum.” Diğerleri ise göz teması kurmak için benzer taktikler anlattılar veya yalan söylerken başka tarafa bakmaktan kaçındıklarını söylediler.

2. Yüz ifadelerini kontrol ederler

Katılımcılar inandırıcı bir yüz ifadesi sunmak için yüz ifadelerini değiştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Yüzlerinde korku ya da şaşkınlık ifadesinin ortaya çıkmasına izin vermemeye çalıştıklarını yazdılar. İçlerinden biri, “Sadece düz bir yüz sergilemeye çalıştım” dedi.

3. Sakin ve kendinden emin davranırlar

İnsanlar normal bir tavır sergilemeye çalıştıklarını yazdı. Araştırmaya katılanlardan biri “sanki hiçbir şey yanlış ya da farklı değilmiş gibi davrandıklarını” belirtti.

4. Kıpırdamazlar

İnsanlar, kıpırdamayı kasıtlı olarak elleri veya ayakları ile kontrol ettiklerini veya azalttıklarını ve kıpırdama dürtüsünü en aza indirmek için kollarını bağlamak gibi normal vücut hareketlerini sürdürmeye çalıştıklarını iddia etti.

5. Duygusal davranırlar

Bazı insanlar yalan söylediğinde, gerçekte hissettiklerinden daha duygusal görünmeye çalıştılar; üzgünmüş gibi ya da ağlıyormuş gibi davrandılar. Duygusallığın başkalarını kendi doğruluklarına ikna edeceğini düşünüyor gibiydiler.

6. Ses tonlarını yönetirler

İnsanlar, örneğin kendinden emin bir ses tonu elde etmeye çalışarak, ciddi bir ton kullanarak ve seslerinin perdesinin yükselmesine izin vermemeye çalışarak seslerinin tonunu veya ses tonlarını değiştirme ve yönetme çabalarını bildirdiler.

7. Ayrıntıları kontrol ederler

İnsanlar, paylaştıkları ayrıntıların ve kanıtların miktarını veya niteliğini yönetmeye çalıştıklarını, önemli bilgileri sakladıklarını veya bazen ikna edici görünmek amacıyla ayrıntılar eklediklerini öne sürdüler.

Bir yalancıyı tespit etmenin basit yolları

Biz insanız, yürüyen yalan makinesi değiliz. Ancak insanların bize karşı dürüst olmadıklarını tespit etmek için teknikleri daha kolay kullanabiliriz.

Birinci yol potansiyel yalancıyı konuşturmaktır. Bir kişi ne kadar çok konuşursa o kadar fazla bilgi sağlar. Sundukları her bilgi, potansiyel olarak kontrol edilebilecek veya kanıtlarla doğrulanabilecek şeylerdir.

Başka bir yol da kendilerini tekrar etmelerini sağlamaktır. Örneğin işyerindeki bir kişi büyük bir projeye katkıda bulunduğunu iddia ediyorsa, bir hafta bekleyin ve olayları kendi versiyonunu yeniden anlatmasını sağlayın. Yalancılar genellikle iki konuşma arasında ayrıntıları değiştirirler.

Tutarsızlıkları fark ederseniz sahtekârlığı ortaya çıkarabilirsiniz.