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Puduhepa ve Kış Kardeşleri ilham kaynağı olacak

Puduhepa ve Kış Kardeşleri ilham kaynağı olacak

Puduhepa ve Kış Kardeşleri adlı proje, Anadolu’nun kadın kahramanlarından ilham alıyor ve yeni yetişen çocuklara bu ilhamı aktarmayı amaçlıyor.

Anadolu’nun kadın kahramanlarının figürleri şeklinde yapılan bez bebeğin üretiminde, Arzu Kaprol ve Zeynep Tosun tasarımlı kıyafetlerin üretiminde ve projenin tüm ele emeği detaylarında kadınlara istihdam sağlanmaktadır.

Projenin masraflar ve vergiler sonrası kalan tüm geliri, kız çocuklarının eğitimine burs olması için TOÇEV'e aktarılmaktadır.

Puduhepa ve Kız Kardeşleri, her yaştan kadına dokunan bir iyilik projesidir.

Sadece bir çocuk kitabı, sadace bir el yapımı bez bebek projesi değil. Ürünler, puduhepavekizkardesleri'nin web sitesinde satılıyor. Yastıkları, bebekler, öğretici kartlar, çantalar ve daha birçok çeşit ürün satılmakta.



6-10 yaş kız çocuklarının hedeflendiği projede, güçlü kadınların kız çocuklarına ilham vermesi amaçlanıyor… Bu kadınlar kim? Tarihteki ilk barış antlaşmasını gerçekleştiren efsanevi Hitit Kraliçesi Puduhepa. Bu bebeğin kıyafetleri Arzu Kaprol tasarımına sahip.

NASA’da çalışan ilk Türk Dilhan Ege Eryurt. Astrofizikçi Dilhan Ege Eryurt’un bebeğinin kıyafet tasarımı Zeynep Tosun’a ait. Tel kırma tekniği ile Bartınlı kadınlar tarafından üretiliyor.

Hayatını sanata ve kız çocukları eğitimine adamış tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi. Kıyafetleri Özlem Süer imzası taşıyor.

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