Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 16. Altın Pusula Ödülleri sahiplerini buldu. Janssen Türkiye ve Kurumsal İletişim Ajansı Artı Değer İletişim "Gündüz Atlası" projesi ile “Sponsorluk İletişimi- Sağlık" kategorisinde ALTIN PUSULA ile ödüllendirildi.

Şizofreniyle yaşayan bireylere yönelik önyargıları ortadan kaldırmak ve onların hayata dahil olmasını sağlamak amacı ile geliştirilen Gündüz Atlası projesi Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve tek ödül programı olan ve bu sene 16.’sı düzenlenen Altın Pusula ödüllerinde Sponsorluk İletişimi-Sağlık kategorisinde ödül aldı.



“Şizofreni hastaları topluma kazandırılabilir ve olağan bir yaşam sürebilir” sloganı ile yola çıkılan bu projede Türkiye’nin en önde gelen fotoğrafçılık ve kültür yayınlarından Atlas Dergisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Hastanesi’nde tedavi gören şizofreni ile yaşayan bireylere haber yazma, röportaj yapma, fotoğraf çekimi gibi konuları içeren eğitimler verdi. Ardından eğitimlere katılan hastalardan bir yazı işleri ekibi oluşturuldu. Bu ekip derginin başlıklarını belirledi, araştırmalar yaptı, yazılar yazdı, fotoğraflar çekti ve yayına hazır bir dergi içeriği hazırladı. Artı Değer’in fikir sahibi olduğu proje, Janssen Türkiye’nin koşulsuz basım ve yayım sponsorluğu ile Gündüz Atlası olarak Atlas Dergisi Mart sayısına ek olarak yayımlandı.







Bu anlamlı proje ile ödüle layık görülmekten çok mutlu olduklarını belirten Janssen Türkiye İletişim Müdürü Merve Uzanal Tekin, “130 yılı aşkın süredir insanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu bir hayata sahip olması için toplum sağlığına dokunan çözümler üretiyoruz. Johnson & Johnson’ın ilaç grubu Janssen olarak değerlerimiz ve sosyal sorumluluk önceliklerimiz Johnson & Johnson Andımız’dan ve köklü geçmişimizden güç alıyor. Bu çerçevede Janssen Türkiye olarak, şizofreni hastalığına yönelik önyargıları ortadan kaldırmak için bu alandaki güçlü mirasımız bize ışık tuttu. Bu proje ile şizofreni ile yaşayan bireylerin, fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini göstermekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.” dedi.



Artı Değer Ajans Başkanı Şulecan Dalbudak Toközlü ödül için şunları söyledi; “Gündüz Atlası ekip olarak bizim hayalimizdi ama projede yer alan hastalar için hayal bile edemeyecekleri bir deneyimdi. Kendi emekleri ile çıkardıkları bu dergiyi ellerine aldıklarında yaşadıkları o eşsiz duyguya şahit olmak bizim için en büyük ödüldü. Altın Pusula ile başta hastalar olmak üzere, emeği geçen herkes resmen taçlandırıldı. Kıymetli jüri üyelerine projemize verdikleri değer için şükranlarımızı sunuyoruz.”