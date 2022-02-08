Romantik bir imza: Sevgililer Günü için özel menü
Sevgililer Günü için özel bir menü hazırlamak istiyorsanız aşkınızın simgesi olarak hazırlayacağınız bu menü şefleri aratmayacak cinsten. MSA'nın hazırlamış olduğu menü önerisi ile evde bir restoran gibi özel bir şölen yaratabilirsiniz. Biraz Fine Dining esintisi da biraz aşk ve tutku...
Sevgilinizin kalbine giden yolu midesinden geçer sözünü doğrulamak istiyorsanız o zaman bu Sevgililer Gününde mutfağınızda mükemmel lezzetlere yer vermeye ne dersiniz? Tutkunuzu, sevginizi ve emeğinizi de birleştirebileceğiniz bir menü önerisi ile geldik. Elele okurlarına özel Mutfak Sanatları Akademisi’ndeki (MSA) Profesyonel Aşçılık eğitimlerini MSA workshop stajyeri olarak sürdüren öğrenciler, eğitmen Şefleri Müge Koçak önderliğinde Sevgililer Gününe özel bir menü önerisi hazırladı. Bu lezzetli yemeklerle sevgilinizi şımartabilir aşkınızla sofranızı ateşlendirebilirsiniz.
Karides cevice, tuile ve yeşil yağ ile tarifi
Gerekli Malzemeler
- 6 adet orta boy karides/temizlenmiş
- ¼ adet limon suyu
- ¼ adet lime suyu
- ¼ adet portakal suyu
- 20 g mayonez
- 10 g taneli hardal
- ½ adet Meksika biberi
- Tuz-karabiber
- Zeytinyağı
- 2-3 dal taze kişniş
Üzeri için
- Tuile
- Yeşil yağ
Yapım Aşamaları
- Karidesleri ince ince doğrayın.
- Meksika biberini küçük küp doğrayın.
- Kişniş yapraklarını ince kıyın.
- Diğer tüm malzemeyi karıştırıp karidesler ile harmanladıktan sonra dolapta 30-40 dakika dinlendirin.
- Tuile ve yeşil yağ ile servis edin.
Kırmızı tuile tarifi
- 20 g un
- 5 damla kırmızı gıda boyası
- 175 g su
- 70 g sıvı yağ
Yapım Aşamaları
- Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın.
- Yağsız ve hafif kızmış bir tavaya bu karışımdan tavanın tabanını kaplayacak kadar gezdirin.
- Tavadan çıkacak kıvama geldiğinde kenara alın.
Yeşil yağ tarifi
- 100 ml zeytinyağı
- 25 g kişniş
Hazırlanışı
- Tüm malzemeleri doğrayıcıdan geçirin ve ardından süzgeç yardımıyla süzün.
Mor mücver: Antep fıstıklı peynir dolgu ve acılı domates reçeli ile
Gerekli Malzemeler
- 150 g mor havuç /rendelenmiş, suyu sıkılmış
- 70 g tatlı patates/yarı haşlanmış
- 70 g keçi peyniri
- ½ adet yumurta
- 50 g un
- Tuz-karabiber
Servis için
- Antep fıstıklı peynir dolgu
- Acılı domates reçeli
Yapım Aşamaları
- Bir kapta tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun.
- Şekil verip buzdolabında bir süre dinlendirin.
- 180 °C ısıtılmış fırında üzeri renk alıncaya kadar pişirin.
- Mücverin bir tanesinin üzerine dolguyu sıkıp diğerini üzerine kapatın.
- Acılı domates reçeli ile servis edin.
Antep fıstıklı peynir dolgu tarifi
- 150 g labne peynir
- 30 g toz Antep fıstık
- 15 ml limon suyu/rendesi
- 2 dal taze nane
- Tuz-karabiber
Hazırlanışı
- Tüm malzemeleri bir kapta mikser ile çırpın.
Acılı domates reçeli tarifi
- 250 g konserve domates
- 1 adet kırmızı Meksika biberi
- 50 gr toz şeker
- 50 ml beyaz şarap sirkesi
- 1 adet defne yaprağı
- 5 g taze zencefil
Hazırlanışı
- Bütün malzemeleri bir tencereye alın ve reçel kıvamına gelene kadar ocakta pişirin.
Izgara levrek: Rosto pancar püresi, narenciye köpük ve turp turşusu ile
Gerekli Malzemeler
- 2 adet derili levrek fileto
- 30 g tereyağı
- Tuz-karabiber
- Zeytinyağı
Servis için
- Rosto pancar püresi
- Narenciye köpük
- Turp turşusu
Yapım Aşamaları
- Levreği tuz ve karabiber ile lezzetlendirin, ardından az yağlı kızgın bir tavada pişirin.
- Pişmesine yakın tereyağını ekleyin.
- Rosto pancar püresi ve narenciye köpük, turp turşusu ile servis edin.
Rosto pancar püresi tarifi
- 300 g rosto pancar (fırınlanmış)
- ½ adet patates
- 50 ml krema
- 30 g soğuk tereyağı
- 20 ml limon suyu
- Tuz-karabiber
- Zeytinyağı
Hazırlanışı
- Tüm malzemeleri doğrayıcıdan geçirerek homojen bir kıvam elde edin.
Narenciye köpük tarifi
- 100 ml krema
- 50 g Mascarpone peynir
- 6,7 dal Frenk soğan
- 10 ml lime suyu
- 10 ml greyfurt suyu
- 10 ml portakal suyu
- 10 ml limon suyu
- ½ adet limon ve portakal kabuğu
- 3 gr acı toz kırmızı biber
- Tuz
Hazırlanışı
- Krema ve Mascarpone peynirini çırpın.
- Diğer tüm malzemeleri ekleyip karıştırın ve kenara alın.
Turp turşusu tarifi
- 5 adet baby turp
- 250 ml su
- 125 ml kırmızı şarap sirkesi
- 50 g toz şeker
- 10 g tuz
Hazırlanışı
- Turpları ince halkalar şeklinde doğrayın.
- Bir tavada su, şeker, sirke ve tuzu karıştırın. Kısık ateşte ısıtın.
- Bir kavanoza turpları alın. Tavadaki karışımı ekleyin ve kapağını kapatın.
- İki gün bekledikten sonra servis edin.
Vişneli Blondie: Frambuaz sos ve acılı karamel çıtırları ile
Gerekli Malzemeler
- 310 g beyaz çikolata
- 220 g tereyağı
- 250 g şeker
- 165 g un
- 100 g vişne
- 5 adet yumurta
- 4 g tuz
Üzeri için
- Frambuaz sos
- Acılı karamel çıtırları
- Vanilyalı dondurma
Yapım Aşamaları
- Tereyağını ocakta eritin.
- Ardından ocaktan alıp çikolatayı ekleyin ve erimesini sağlayın.
- Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri çırpın.
- Unu ve tuzu ilave edin.
- Her iki karışımı harmanlayın.
- Vişneyi ekledikten sonra 190°C fırında 15 dakika pişirin.
- Frambuaz sos ve acılı karamel çıtırları ve vanilyalı dondurma servis edin.
Frambuaz sos tarifi
- 100 g donuk frambuaz
- 50 g toz şeker
- 20 ml su
Hazırlanışı
- Tüm malzemeleri kaynattıktan sonra doğrayıcıdan geçirin.
Acılı karamel çıtırları tarifi
- 100 g toz şeker
- 5 g kırmızı pul biber
Hazırlanışı
- Şekeri kısık ateşte eritin ve pul biberi ekleyin.
- Karamel rengine gelince yağlı kâğıt üzerine gelişi güzel şekiller verin.
- Karamel soğuduktan sonra kırın.