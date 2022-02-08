Romantik bir imza: Sevgililer Günü için özel menü

Sevgilinizin kalbine giden yolu midesinden geçer sözünü doğrulamak istiyorsanız o zaman bu Sevgililer Gününde mutfağınızda mükemmel lezzetlere yer vermeye ne dersiniz? Tutkunuzu, sevginizi ve emeğinizi de birleştirebileceğiniz bir menü önerisi ile geldik. Elele okurlarına özel Mutfak Sanatları Akademisi’ndeki (MSA) Profesyonel Aşçılık eğitimlerini MSA workshop stajyeri olarak sürdüren öğrenciler, eğitmen Şefleri Müge Koçak önderliğinde Sevgililer Gününe özel bir menü önerisi hazırladı. Bu lezzetli yemeklerle sevgilinizi şımartabilir aşkınızla sofranızı ateşlendirebilirsiniz.

Karides cevice, tuile ve yeşil yağ ile tarifi

Gerekli Malzemeler

6 adet orta boy karides/temizlenmiş

¼ adet limon suyu

¼ adet lime suyu

¼ adet portakal suyu

20 g mayonez

10 g taneli hardal

½ adet Meksika biberi

Tuz-karabiber

Zeytinyağı

2-3 dal taze kişniş

Üzeri için

Tuile

Yeşil yağ

Yapım Aşamaları

Karidesleri ince ince doğrayın.

Meksika biberini küçük küp doğrayın.

Kişniş yapraklarını ince kıyın.

Diğer tüm malzemeyi karıştırıp karidesler ile harmanladıktan sonra dolapta 30-40 dakika dinlendirin.

Tuile ve yeşil yağ ile servis edin.

Kırmızı tuile tarifi

20 g un

5 damla kırmızı gıda boyası

175 g su

70 g sıvı yağ

Yapım Aşamaları

Bir kapta tüm malzemeleri karıştırın.

Yağsız ve hafif kızmış bir tavaya bu karışımdan tavanın tabanını kaplayacak kadar gezdirin.

Tavadan çıkacak kıvama geldiğinde kenara alın.

Yeşil yağ tarifi

100 ml zeytinyağı

25 g kişniş

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri doğrayıcıdan geçirin ve ardından süzgeç yardımıyla süzün.

Mor mücver: Antep fıstıklı peynir dolgu ve acılı domates reçeli ile

Gerekli Malzemeler

150 g mor havuç /rendelenmiş, suyu sıkılmış

70 g tatlı patates/yarı haşlanmış

70 g keçi peyniri

½ adet yumurta

50 g un

Tuz-karabiber

Servis için

Antep fıstıklı peynir dolgu

Acılı domates reçeli

Yapım Aşamaları

Bir kapta tüm malzemeyi karıştırıp yoğurun.

Şekil verip buzdolabında bir süre dinlendirin.

180 °C ısıtılmış fırında üzeri renk alıncaya kadar pişirin.

Mücverin bir tanesinin üzerine dolguyu sıkıp diğerini üzerine kapatın.

Acılı domates reçeli ile servis edin.

Antep fıstıklı peynir dolgu tarifi

150 g labne peynir

30 g toz Antep fıstık

15 ml limon suyu/rendesi

2 dal taze nane

Tuz-karabiber

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kapta mikser ile çırpın.

Acılı domates reçeli tarifi

250 g konserve domates

1 adet kırmızı Meksika biberi

50 gr toz şeker

50 ml beyaz şarap sirkesi

1 adet defne yaprağı

5 g taze zencefil

Hazırlanışı

Bütün malzemeleri bir tencereye alın ve reçel kıvamına gelene kadar ocakta pişirin.

Izgara levrek: Rosto pancar püresi, narenciye köpük ve turp turşusu ile

Gerekli Malzemeler

2 adet derili levrek fileto

30 g tereyağı

Tuz-karabiber

Zeytinyağı

Servis için

Rosto pancar püresi

Narenciye köpük

Turp turşusu

Yapım Aşamaları

Levreği tuz ve karabiber ile lezzetlendirin, ardından az yağlı kızgın bir tavada pişirin.

Pişmesine yakın tereyağını ekleyin.

Rosto pancar püresi ve narenciye köpük, turp turşusu ile servis edin.

Rosto pancar püresi tarifi

300 g rosto pancar (fırınlanmış)

½ adet patates

50 ml krema

30 g soğuk tereyağı

20 ml limon suyu

Tuz-karabiber

Zeytinyağı

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri doğrayıcıdan geçirerek homojen bir kıvam elde edin.

Narenciye köpük tarifi

100 ml krema

50 g Mascarpone peynir

6,7 dal Frenk soğan

10 ml lime suyu

10 ml greyfurt suyu

10 ml portakal suyu

10 ml limon suyu

½ adet limon ve portakal kabuğu

3 gr acı toz kırmızı biber

Tuz

Hazırlanışı

Krema ve Mascarpone peynirini çırpın.

Diğer tüm malzemeleri ekleyip karıştırın ve kenara alın.

Turp turşusu tarifi

5 adet baby turp

250 ml su

125 ml kırmızı şarap sirkesi

50 g toz şeker

10 g tuz

Hazırlanışı

Turpları ince halkalar şeklinde doğrayın.

Bir tavada su, şeker, sirke ve tuzu karıştırın. Kısık ateşte ısıtın.

Bir kavanoza turpları alın. Tavadaki karışımı ekleyin ve kapağını kapatın.

İki gün bekledikten sonra servis edin.

Vişneli Blondie: Frambuaz sos ve acılı karamel çıtırları ile

Gerekli Malzemeler

310 g beyaz çikolata

220 g tereyağı

250 g şeker

165 g un

100 g vişne

5 adet yumurta

4 g tuz

Üzeri için

Frambuaz sos

Acılı karamel çıtırları

Vanilyalı dondurma

Yapım Aşamaları

Tereyağını ocakta eritin.

Ardından ocaktan alıp çikolatayı ekleyin ve erimesini sağlayın.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri çırpın.

Unu ve tuzu ilave edin.

Her iki karışımı harmanlayın.

Vişneyi ekledikten sonra 190°C fırında 15 dakika pişirin.

Frambuaz sos ve acılı karamel çıtırları ve vanilyalı dondurma servis edin.

Frambuaz sos tarifi

100 g donuk frambuaz

50 g toz şeker

20 ml su

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri kaynattıktan sonra doğrayıcıdan geçirin.

Acılı karamel çıtırları tarifi

100 g toz şeker

5 g kırmızı pul biber

Hazırlanışı