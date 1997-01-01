İnsanın bir günü bir gününü tutmuyor. Bazen kendinizi çok iyi hissedebilir, bir baska gün ise yerin dibinde kaybolmuş gibi sürünebilirsiniz. İnsanoğlu her türlü şeyin altından kalkabilecek kuvvette bir canlı. Yeter ki düşük ruh hallerinde neler yapabileceğinizi bilin ve adım atın. İnanın kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

Bir değişiklik yapın

İçinizi sıkan bir şey mi var? Kendinizle ilgili problemli düşüncelere mi sahipsiniz? O halde hemen ya kendinizde ya da evinizde, ofis masanızda bir değişiklik yapın. Değişiklik sizin havanızı hemen değiştirir ve yepyeni bir bakış açısı getirir. Kendinizi yenilenmiş hissetmek için değiştirin.







Yürüyüşe çıkın

Yürüyüş oldukça etkili bir can sıkıntısı eylemidir. Yapmanız gereken tek şey bacaklarınızı harekete geçirmek ve düşüncelerinize odaklanmak. Yürürken bu odaklanma sayesinde hem iç sesinizi dinler hem de kendi dünyanızı bir düzene sokarsınız. Tabii bu sırada salgıladığınız hormonlar da çok işinize yarayacaktır.







Bir hobi edinin

Hobi edinmek oldukça mühim bir konu. Biz genelde toplum olarak hobisi olmayan insanlarız. Bir araya gelip sohbet etmeyi daha çok seviyoruz. Ancak bireyselleşen zamanımız için bir hobi edinmek şart. Hobiler size hem başarı hissini tattırır hem de zamanınızı etkin bir şekilde kendinize ayırmanızı sağlar. Bu nedenle en az bir hobi şart!







Meditasyonu deneyin

Meditasyon Uzakdoğu’nun bize en büyük armağanıdır. Yoğun bir gün de ya da beyin de sakinleşmek için yapılabilecek en iyi eylemlerden biri de meditasyondur. Meditasyon sizin anda kalmanızı sağlar ve bu şekilde iç dengenizi bulmanıza yardımcı olur. Çok kolay meditasyon uygulamaları bile oldukça etkilidir.







Yazın

Yazmak, kağıda kaleme içini dökmek insana çok iyi gelir. Hem duygu ve düşüncelerinizi yazdıkça temize geçirir hem de onları daha iyi analiz edersiniz. Hem ne yollardan geçip, nasıl çıkış yolları bulduğunuzu görmek adına da yol göstericidir.



