Assos’un yeniden keşfedilmeyi bekleyen noktalarından biri olan Kozlu köyünde, zarif taş evleri ve yepyeni bir tatil anlayışının karşılığı olan Kozluhan’a dört kilometre uzaklıktaki Kozluyalı Glamping...

Muhteşem çadırlarıyla bakir doğanın kucakladığı en özel destinasyonda misafirlerini bekliyor. Oksijen deposu Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan ve yerleşimin yüzyıllar öncesine dayandığı Kozlu Köyü el değmemiş doğası ve mistik atmosferiyle keşfeden herkesin hayranlığını kazanıyor. Tarihi ve mimarisiyle merak uyandıran Kozlu Köyü, taş evleri ve rafine hizmetleriyle tatil kavramını yeniden anlamlandıran Kozluhan Otel’e ev sahipliği yapıyor.



Doğal yapısını koruyan ve zarif detaylarıyla dikkat çeken taş evlerin sadece 14 odasında konaklama imkanı sunan Kozluhan, alışkın olduğunuz tatil konforundan uzaklaşmadan yörenin geleneksel dokusunu keşfetmenize olanak sunuyor. Kozluhan’ın özel plajı Kozluyalı, yeşilini bereketin simgesi zeytin ağaçlarından, denizinin rengini ise gökyüzünün derin maviliğinden alıyor. Bu yıl son yılların yeni tatil trendi Glamping’i hayata geçiren Kozluyalı, sizi masalsı çadırlarda doğanın huzur veren ahengi eşliğinde kesintisiz bir dinlenceyle tanıştırıyor.



Toprağa ekilen Mutfağa dönüyor

Ege’nin rafine gastronomisiyle şekillenen Kozluhan mutfağı, coğrafyanın sunduğu tüm ürünleri usta ellerin dokunuşlarıyla yorumlayarak misafirleriyle paylaşıyor. Kahvaltı sofralarını süsleyen çeşit çeşit zeytin ve tüm lezzetlerin altın sıvısı zeytinyağı, Kozluhan zeytinliklerinin mahsulünden elde ediliyor. Taptaze sebze ve meyveler ve Ege’ye özgü otlar doğal üretim yapan bahçelerden özenle seçiliyor. Mis kokulu kekik ağaçcıklarıyla kaplı dağları da Ayvacık etini özel bir lezzet kategorisine taşıyor. Kozlu Köyü’nün asırlık reçeterle hazırlanan bir çok yerel lezzeti Kozluhan mutfağında keşfedilmeyi bekliyor. Otlu tarifler kadar el açması börekler ve yepyeni bir tat deneyimi yaşatan tatlı tuzlu hamur işleri de konukların her öğün iştahını kabartmaya yetiyor.



Kesintisiz huzur Kozluyalı Glamping’te

Otel konforunu sadelikle harmanlayarak huzurlu bir alan yaratılan Kozluyalı Glamping’de yatak seçiminden aydınlatma detaylarına, havalandırma sisteminden izole iç mekana kadar masalsı bir dekorasyonla tasarlanmış özel çadırlar yer alıyor. Cam gibi tertemiz bir plaja nazır konumlanan Kozluyalı Glamping, özel mutfağıyla da hem kamp sakinlerini hem de bu özel mutfağı deneyimlemek isteyen konuklarını bekliyor. Zengin kahvaltısı mandıradan gelen taze süt ve köy yumurtasına kadar bölgenin meşhur lezzetlerini sunarken, öğlen yemeği menüsünde imza tatlar öne çıkıyor.



Sardalya, zeytin ve zeytinyağı cenneti Kozluyalı’nın keyifli restoranında sardalyanın farklı tekniklerle pişirilen çeşitlerine özel marinasyonlu sunumları da ekleniyor. Hamur işleri, özel tatlıları, iştah kabartan dolmaları ve tazeliğini denizin bereketinden alan günlük balık çeşitleriyle Kozluyalı restoran, günün her saati huzurlu bir manzara eşliğinde keyifli bir tadım ritüeli yaşatıyor. Genç ve dinamik mutfağında büyükşehirlerin önemli restoranlarında kariyer yapmış yetenekli şeflerle harikalar yaratan Kozluyalı restoranı mutlaka denemelisiniz.



Yanı başınızda dolaşan sincaplarla dost olacağınız Kozluyalı Glamping ve muhteşem Kozluyalı restoran, zeytin ağaçlarının gölgesinde sizi doğanın huzurlu kollarına terkediyor.