Evde her gün sabırla bizi bekleyen minik dostumuz için en iyisini istiyoruz. Birçok seçenek arasından doğru köpek mamasını seçmek istiyoruz. Peki köpek maması hakkında her şeyi biliyor muyuz? O zaman buyurun yazıya.

Evimizde bütün gün bizi bekleyen, oyuncu ve sadık dostumuz için en iyisini istiyoruz. Ancak birçok seçenek arasında neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçmekte zorlanabiliriz. Mama konusu da köpek dostlarını en çok zorlayan konulardan biri. Peki köpeğimiz için doğru mama hangisi? Köpek maması alırken nelere dikkat etmeliyiz? Buyurun beraber bakalım.





Köpeğinizin Özellikleri



Köpek maması alırken dikkat etmemiz gerekenlerin başında köpeğimizin özellikleri gelir. Bu özellikler; yaş, cins, kilo ve kısırlık durumudur. Minik dostumuz için mama seçerken onun biricik özelliklerine en uygun mamayı tercih etmeliyiz.





Köpeğinizin Yaşı



Köpek maması üreticileri her yaş grubu için farklı bir mama geliştirmişlerdir. Bunun sebebi her yaşın alması gereken protein ve karbonhidrat miktarının farklı olmasıdır. Köpeğinize mama seçerken yaşını göz önünde bulundurarak bir tercih yapmalısınız.





Köpeğinizin Cinsi



Köpeğinizin cinsi mama seçiminde bir diğer etkendir. Köpeğinizin cinsi ve cins özellikleri, alması gereken günlük besin değerinde değişikliğe neden olur. Köpeğinizin cinsine uygun olan mamayı muhakkak veterinerinize danışın.





Kısırlık Durumu

Kedi ve köpeklerde mama seçimini etkileyen bir diğer faktör kısırlık durumudur. Kısırlaştırılmış köpekler, kısırlaştırılmamışlara göre daha az hareket edeceğinden alması gereken besin değeri de ona göre azalır. Fazla besinden zarar gelmez diye düşünmeyin. Küçük dostumuzun bedeninin ihtiyacından fazla olan her gıda böbreklerinin daha fazla yorulmasına neden olacaktır. Köpek maması tercihi yaparken, köpeğiniz kısır ise muhakkak kısır köpekler için özel olarak üretilmiş mamaları tercih etmelisiniz.





Köpeğinizin Kilosu

Köpeğinizin kilosu her durumda bakılması gereken bir özellik değildir. Ortalama kiloda olan bir köpek ise mama tercihinden daha çok, günlük verilecek öğün konusunda kiloya dikkat etmelisiniz. Ancak köpeğinizin kilo problemi varsa o zaman kilo, köpek maması tercihinde belirleyici rol oynar. Fazla kilo, tıpkı insanlarda olduğu gibi minik dostunuz için de zararlıdır. Birçok organına zarar verebilir ve gelecekte büyük sorunlara yol açabilir. Tüm bunların önüne geçebilmek için kilo problemi olan köpeklere özel olarak üretilen diyet köpek maması tercih etmelisiniz.





Bazı köpek dostları köpeklerinin kendisi ile aynı şeyi yiyebileceği yanılgısına düşerler.





Mamanın İçeriği



Köpekler her ne kadar hem etobur hem otobur olarak geçseler de aslında büyük oranda etoburdurlar. Bazı köpek dostları köpeklerinin kendisi ile aynı şeyi yiyebileceği yanılgısına düşerler. Oysa insan ve köpek metabolizması arasında büyük farklılıklar vardır. Köpeklerin alması gereken protein oranı insanlardan daha fazladır. En önemlisi de bir insanın yarı kilosunda olan bir hayvanın insan ile aynı şeyi tüketmesinin “bünyesini fazla zorlamak olacağı” unutulmamalıdır.



Köpek maması tercih edilirken mamanın içeriğine bakmalı ve minik dostumuz için en faydalı olan içeriği tercih etmeliyiz. Bu içerik veterinerler tarafından yüzde elliden fazlasının et olması gerektiği şeklinde belirlenmiştir. Son yıllarda proteinin soyadan da alınabileceğini düşünerek soyalı köpek maması tercih edenlerin sayısı artsa da köpeğinizin alerjik reaksiyon gösterme olasılığı çok yüksektir.



Köpek maması tercihinde vitamin ve mineral içeriği de çok önemlidir. İçerisinde D, A, B1 gibi vitaminlerin ve demir, kalsiyum, iyot, fosfor gibi elementlerin bulunduğundan emin olun. GDO’lu ürünlerden uzak durun.

Tüm bu tavsiyeleri izlemenizi minik dostunuzun sağlığı için tavsiye ederiz. Köpeğinizin bir damak tadı olduğunu da unutmamak gerek. Seveceği mamayı bulana kadar birkaç köpek maması deneyebilir. Sabırlı olun.

