Şekersiz, katkısız ve glütensiz... Bu üç kelime bir araya geldiğinde çıkan reçetelerden çok da lezzet beklemediğimiz bir gerçekti. Nişantaşı Healin’in sağlıklı menüsünden tarifler aldık. Lezzetlerinin ‘ama’sı yok. Deneyin.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Umman Asya Sadıklar

Gedik Sağlık Yönetim Kurulu üyesi ve Healin Kurucu Üye Gedik Holding bünyesinde faaliyete geçen Healin markasının yönetimi, holdingin genç kuşak temsilcilerinden Umman Asya Sadıklar tarafından gerçekleştiriliyor. Sadıklar, Healin’e kişisel zevk ve tecrübeleriyle destek oluyor.





Kinoa köftesi

Hazırlama süresi: 1 saat 30 dakika

Kaç kişilik: 1-2 kişilik

Malzemeler

Köfte için

• 1/2 su bardağı haşlanmış beyaz kinoa

• 1/2 su bardağı haşlanmış siyah kinoa

• 1/2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

• 1/2 su bardağı chia tohumu

• 1 yemek kaşığı sumak

• 1 tatlı kaşığı pul biber

• 1 tatlı kaşığı kimyon

• Tuz, karabiber

Sos için

• 6-7 adet orta boy olgun domates, soyulup doğranmış

• 1 orta boy soğan, doğranmış

• 2 diş sarımsak

• 1 küçük boy havuç, doğranmış

• 2-3 adet fesleğen yaprağı

• 150 gr kültür mantarı

• Tuz, karabiber

Pilav için

• 1 su bardağı yabani pirinç

• 1 çay bardağı haşlanmış bezelye



Hazırlanışı

Köfteleri hazırlamak için chia tohumunu 1 bardak ılık su ile en az 1 saat önceden ıslatıp bekleyin. Ardından başka bir yerde köfte için olan bütün malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Ceviz büyüklüğünde köfteler yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepside, 180 derecede 15 dakika fırınlamanız yeterli. Sos için; soğanları zeytinyağında kavurun. İçine havuç ve sarımsak ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin. Fesleğen hariç tüm malzemeleri ekleyin. Domatesler suyunu çekene kadar bu karışımı kısık ateşte pişirmeye devam edin. İnce doğradığınız mantarları ise çelik bir tavada zeytinyağı ile soteleyin ve suyunu çekmiş domatesli karışıma ekleyin. İnce kıyılmış fesleğen ile karıştırıp servis tabağına alabilirsiniz. Yanına hazırlayacağınız pilav için; pirinçleri suda haşlayıp süzün. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve bezelye ile karıştırın.



Servis önerisi

Fırından çıkan köfteleri ocaktaki sos karışımına ekledikten sonra 1-2 dakika daha pişirip ardından tabağa alın. Üzerine soğan turşusu ve yanında pirinç kasesi ile servis edebilirsiniz.





Çilekli cheesecake

Hazırlama süresi: 5 saat 30 dakika

Kaç kişilik: 5

Malzemeler

Tabanı için

• 100 gr çiğ badem

• 100 gr hurma

• 25 gr Hindistan cevizi

Orta katman için

• 150 gr ıslatılmış çiğ kaju

• 50 gr elma suyu

• 50 gr Hindistan cevizi sütü

• 50 gr Hindistan cevizi yağı

Üst katman için

• 150 gr çilek

• 50 gr frambuaz

• 18 gr elma suyu



Hazırlanışı

Taban için gerekli malzemeleri mutfak robotundan geçirin ve tart kalıbına baskı uygulayarak doldurun. Bunu yaparken taban üzerinde boşluk kalmamasına dikkat edin. Ardından dondurucuda 10 dakika bekletin. Orta katman için ise; 4 saat önceden ıslatılan kajuyu diğer ürünler ile birlikte püre olana kadar mutfak robotunda çekin ve daha sonra taban katmanının üzerine sıvayarak 20 dakika kadar dondurucuya tekrar koyun. Üst katman için; çilek, frambuaz ve elma suyunu robotta çektikten sonra buzluktan çıkardığınız cheesecake’in üzerine dökün. Tekrar buzluğa koyun ve yaklaşık bir saat beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.





Somon tartar

Hazırlama süresi: 15 dakika

Kaç kişilik: 1

Malzemeler

• Bir tutam taze kişniş

• 4 parça ince kıyım chili biberi

• 1/2 limon suyu

• Bir çay kaşığı susam

• 80 gr küp küp doğranmış çiğ somon

• 1 adet avokado

• Tuz, karabiber



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın servis tabağına yuvarlak şekil vererek yerleştirin. Ardından avokadoyu limon suyu ile ezin ve somonun üzerine koyun. Süslemek için çeşitli yeşillikler kullanabilirsiniz.





Asyalı karides

Hazırlama süresi: 20 dakika

Kaç kişilik: 1

Malzemeler

• 1/2 jülyen doğranmış kapya biber

• 1/4 jülyen doğranmış havuç

• 1/4 adet jülyen doğranmış kırmızı soğan

• 1 tutam ince doğranmış mor lahana

• 1 diş ezilmiş sarımsak

• İsteğe göre chilli biberi

• 10-15 edamame

• 4-5 yaprak taze kişniş

• 3 karides

• 2 yemek kaşığı tamari sos (glütensiz soya sos)

• 1 tatlı kaşığı susam yağı

• 100 gr haşlanmış pirinç eriştesi



Hazırlanışı

Derin bir tavaya biber, havuç, soğan, sarımsak, lahana, edamame ve karidesleri attıktan sonra yüksek ateşte soteleyin. Karidesler piştikten sonra tamari sos ve haşlanmış pirinç eriştesini de ekleyip tüm malzemeyi iyice karıştırın ve sotelemeye devam edin. Karışıma susam yağını da ekledikten sonra tavanızı ateşten alın ve servis tabaklarına alın. Üzerine süslemek için kişniş ve isteğe göre soğan turşusu da koyabilirsiniz.



