Şifaları taşlar ve hayatımıza etkileri

1. Denge ve uyum sağlar.

Turmalin taşı, çeşitli renklere ve karışık renkli biçimlere sahip bir taştır. Doğada nerdeyse her renkte bulunabilme özelliğine sahiptir. Eski bir Mısır inanışına göre turmalin, derinliklerden yeryüzüne çıkarken bir gökkuşağından geçmiştir ve bu nedenle gökkuşağının renkleri bu taşa hapsolmuştur. Turmalin taşının “Gökkuşağı Taşı” olarak da adlandırılmasının sebebi de bu inanıştır. Değerli taşlar arasında yarı değerli taşlar sınıfında olsa da maddi değer olarak birçok renkli taştan daha pahalıdır.2. Kişinin amaçlarına odaklanmasını sağlar.3. Kişinin bağımlılıklarından ve kendini içsel olarak yıpratmasına neden olan beklentilerinden kurtulmasına destek olur. Böylece kişi kendini olayları yargılamaktan uzak tutarak içsel dinginliği koruyabilir.4. Kişiye dinginlik vererek daha geniş görüşlü olmasını sağlar ve böylece duygusal iniş çıkışları dengeler.