Sil baştan Camaro

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Camaro yeni tasrımıyla göz alıyor!

Yazı: Arzu Sözeri



Dikkat eden kazanır!

‘Sıkı durun ayaklarınız yerden kesilecek!’ Kesilecek de satış temsilcisinden özelliklerini dinlerken bir panik atak dalgasına kapılmadım değil. Hani bir yanlış hareket ya da anlık bir hızın büyüsüne kapılmanın faturası ağır sonuçları peşinden getirebilir. Bu nedenle ne kadar gençlerin gönlünü kazanacak bir otomobil tasarımı ve donanımına sahip olsa da, mutlak bir tecrübe, bilinçlenmiş bir yaş gerektiriyor Camaro.



Eski ve yeni

Sürücü koltuğundayım... Bu kadar gösterge ile başa çıkmam zor gibi geldi. Eski ile yeninin şık harmanlanması dikkat çekici. Kare çerçeveli ve yuvarlak göstergeli, derinlemesine yerleştirilmiş gösterge grubu, efsanevi Camaro’ların izlerini taşıyor. Sonuçta dokunmamam gereken tek düğmeyi kazıdım hafızama; ‘sport’ yazısından uzak kalmam yeter... Ve yoldayız. Direksiyonun hemen üzerinde dijital hız göstergesi de yer alıyor. Bu işimi kolaylaştıracak gibi.



Güvenlik

Böyle spor bir otomobil için en dikkat etmeniz gereken nokta güvenlik elbette. Chevrolet Camaro, çift kademeli ön hava yastıkları, ön koltuğa monte edilmiş boyun hava yastıkları ve tüm yolcular için perde hava yastıklarını içeren kapsamlı güvenlik özellikleri ile huzur sağlıyor açıkçası.



Park noktası

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan kamera yardıma hazır. Ama Camaro’nun uzun motor kaputu nedeniyle manevralarım son derece acemice oluyor açık söyleyeyim. Ama birkaç denemeden sonra hayat kolaylaşıyor.



Form tutun!

Unutmadan söyleyeyim; böyle bir otomobil kullanmak istiyorsanız kilonuza dikkat edin ve spor yapmayı ihmal etmeyin. O alçak koltuklardan sürünerek inmek istemezsiniz değil mi?



Kar otomobili değil...

Camaro tanışmamızdan birkaç gün sonra İstanbul kara teslim oldu. Bir spor otomobil böyle hava koşulları için en son tercih olmalı. Bu nedenle erken vedalaşıyoruz kendisiyle. Fiyatını merak edenlere de hemen söyleyeyim 102.373 euro...

