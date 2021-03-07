Sosyal medyadan yükselen çığlık: İbrahim Zarap tutuklandı

Yer: Samsun, Canik... Sosyal medya üzerinden, şiddete uğrayan E.M.'nin kardeşi olduğunu belirten 'Rümeysa' isimli kullanıcı Türkiye'yi sarsan görüntüleri paylaşarak "Yüzlerce kez şikayetçi olduk hiç ceza almadı" dedi: "Evet bu kez çok yakınımızda bu videodaki kişi benim ablam. O çığlık atan küçücük çocuk benim yeğenim. Ne olur yardım edin. İlk defa değil yüzlerce kez şikayetçi olduk hiç ceza almadı. Videoda sokak ortasında küçücük bi çocuğun önünde öldüresiye dövülen kişi benim ABLAM"

Görüntülerde bir cani öldüresiye darp ederek yere düşürdüğü kadının başının yere vuruyor, tekmeler savuruyordu.

3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye 5 yaşındaki çocuğunun önünde şiddet uygulayan kişinin İbrahim Zarap olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada "#ibrahimzaraptutuklansın" etiketi ile şiddete büyük tepki gösterildi; tepki çığ gibi büyüdü, mesaj yağdı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap tutuklandı.

Ajansların aktardığı habere göre İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M ile buluşmuştu. Karşıyaka Mahallesi'ndeki buluşmada İbrahim Zarap canice E.M.'yi darp etti. E.M, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü, yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Polis tarafından tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yol ortasında canice, öldüresiye bir şiddete imza atan İbrahim Zarap'ın ifadesi de sosyal medyada büyük tepki çekti.

Zarap özetle olayın nasıl olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını söylüyor. Daha önce defalarca şikayet edilen cani ifadesinde çevredekiler tarafından darbedildiğini, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını söylüyor.

HİÇ DIŞARI ÇIKMASIN, HEP TUTUKLU KALSIN

Korkunç bir şiddete maruz kalan E.M. tedavi altında. Hürriyet'in haberine göre "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” diyor.



E.M.'nin kafasında darbeye bağlı bir travma bulunduğunu söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen yaptığı ilk açıklamada, "Hastamız şu an müşahede altında. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Kafasında bir travma söz konusu, kafadan darbe almış. Ama beyin veya boynunda cerrahilik bir bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle alakalı bazı patolojik görüntüler var, bunlarla alakalı da gerekli tetkikleri sürdürüyoruz. Sol böbrekte şüpheli bir durum var ama onu da takip edeceğiz" demişti.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETTİK

E.M.’nin kız kardeşi Rümeysa M. ise ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söylüyor: Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Ablamın yanında yeğenim de var, bir de onun yaşadığı travmayı düşünün. Bazı cezalar verilmediği için bu şiddetti rahat bir şekilde tekrar uyguladı. Daha önceki şikayetlerimizde ceza almadı. Sosyal medyada bu durumu paylaşmak istedim ama ablam istemedi. Ben de kararına saygı duydum. Videodan sonra ben kriz geçirdim ve paylaşımlar yaptım. Çünkü sosyal medyada gündem olmadan cezasını almıyor. Yeğenimin durumu iyi ama yaşadığı travma çok büyük. Şiddet uygulamaya cesaret edebilecek tüm erkeklerin, bu olaydan sonra buna cesaret edememesini istiyorum. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin"

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: KORUMA ALTINDALAR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaşanan olaydan sonra anne ve çocuğunun koruma altına alındığını duyurdu. Yazılı açıklamada, zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA VAR

Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Vali Zülkif Dağlı E.M'yi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Samsun olarak dün akşam çok acı bir olay yaşadıklarını ve tüm Türkiye'nin ayakta olduğunu ifade eden Vali Dağlı, ilk andan itibaren sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde olduğuna işaret etti. Darbedilen E.M'nin önce özel bir hastaneye ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını belirten Dağlı, kendisinin de saat üç buçuğa kadar hastanede olduğunu söyledi.

E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Vali Dağlı, "Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, birkaç gün daha müşahede amaçlı burada kalacak." dedi.

ÇOCUĞUMUZUN ARTIK YANINDAYIZ

Olayda 5 yaşında çocuğun bir travmaya maruz kaldığına dikkati çeken Vali Dağlı, "Çocuğumuz da akşam bizim yanımızdaydı. Anneannesi, dedesi ile birlikte kalıyor. Çocuğumuzun artık bundan sonra yanındayız. İnşallah annesi de birkaç güne kalmaz iyileşir, onu da evine yerleştirmiş oluruz. Psikolojik destek ekiplerimiz çocuğumuzun yanındalar. Bu tramvayı en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz." diye konuştu.