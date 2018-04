Stiller ve trendler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bundan böyle, ‘kombin yapamadım, tarzımı oluşturamadım’ demek yok!

S. Bacaklarımın üstü kalın olduğu için iş yerinde etek giymek istemiyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için nasıl giyinebilirim?

C. Siyah renk, her zaman kendinize güvenmenizi sağlar. Klasik kesimlerden kaçınıp yaka detaylı bele oturan elbiseleri tercih edebilirsiniz.



S. Desenli kıyafetlere bayılıyorum fakat nasıl kombinleyeceğimi bilemiyorum, yardımcı olur musunuz?

C. Öncelikle, desenli giyinmeniz sizi her ortamda farklı ve renkli gösterir. Bu parçaları mutlaka daha sade aksesuarlarla tamamlamalı ve özellikle takı seçiminizde dikkatli olmalısınız.



S. Bu sezon moda olan dar paça pantolonları, bacaklarımı kısa gösterdiği düşüncesiyle giyemiyorum. Bacaklarımın olduğundan uzun ve ince görünebilmesi için ne yapmalıyım?

C. Bacaklarınızı her zaman bol paça pantolonlar daha uzun gösterir, ama siz dar paçayı daha çok tercih ediyorsanız üzerine bol gömlek ya da tunik giyip platform ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.