Bundan böyle, ‘kombin yapamadım, tarzımı oluşturamadım’ demek yok!
S. Bacaklarımın üstü
kalın olduğu için
iş yerinde etek giymek
istemiyorum. Kendimi
daha iyi hissetmek için
nasıl giyinebilirim?
C. Siyah renk, her zaman kendinize
güvenmenizi sağlar. Klasik kesimlerden
kaçınıp yaka detaylı bele oturan elbiseleri tercih
edebilirsiniz.
S. Desenli
kıyafetlere
bayılıyorum
fakat nasıl
kombinleyeceğimi
bilemiyorum,
yardımcı
olur musunuz?
C. Öncelikle, desenli giyinmeniz
sizi her ortamda farklı ve renkli
gösterir. Bu parçaları mutlaka daha
sade aksesuarlarla tamamlamalı ve
özellikle takı seçiminizde dikkatli
olmalısınız.
S. Bu sezon moda
olan dar paça
pantolonları,
bacaklarımı
kısa gösterdiği
düşüncesiyle
giyemiyorum.
Bacaklarımın
olduğundan uzun ve
ince görünebilmesi için
ne yapmalıyım?
C. Bacaklarınızı her zaman bol paça
pantolonlar daha uzun gösterir, ama
siz dar paçayı daha çok tercih ediyorsanız
üzerine bol gömlek ya da tunik giyip
platform ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.