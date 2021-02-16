Şubat ayında okunacak favori 5 kitap

UYGARLIĞIN AYAK İZLERİ-KRALLAR VE TANRILAR

Celil Sadık

EPSİLON

Dünyanın en görkemli zaferlerini kazananlar ve zamanla tarihin tozlu sayfalarında unutulanlar bir arada. Celil Sadık, romansı bir anlatımla Mısır’dan Antik Yunan’a, mitlerden masallara bir macerayla karşınıza çıkıyor.

BEN ARTIK ÖZGÜRÜM

Beril Tokcan

DOĞAN NOVUS

Dönüşümün, umudun ve koşulsuz sevginin hikayesini keşfedin! Erken doğan ikizlerinden Emre’nin gelişimindeki gecikmeleri fark eden yazar, serebral palsi teşhisiyle, umut yeşerten bir mücadeleye başlıyor. Gerçek bir yolculuğun ilk ağızdan tecrübelerine tanıklık edin.

YAŞANMAZ BİR DÜNYA

David Wallece - Wells

DOMİNGO

Artan sıcaklıklar, sel baskınları, kıtlık, salgın hastalıklar ve daha fazlası. Gelecek, beklediğimizden daha hızlı ve kötü gerçekleşecek. Geleceğin nasıl görüneceğine kafa yoran yazar, aynı zamanda bir harekete geçme çağrısında bulunuyor. Beklenen felaketleri önlemek bu kuşağın elinde!

YADE

Burcu Ertürk

GÜNÇE

Çocuk yaşta üvey anne baskısıyla evlenen ve hayatı kabusa dönen Yade ve hayatının trajik öyküsüne davetlisiniz. Yade, yasak aşk sonucu dünyaya gelen kızı Hande’ye gerçekleri açıkladığı anı defterinde bu coğrafyada kadın olmanın zorluklarını gözler önüne seriyor.

AŞKIN TARİHİNİ YAZSAM YENİDEN

Mehmet Y. Yılmaz

NEMESİS

Usta gazeteci Mehmet Y. Yılmaz’ın kaleminden, aşk ve ilişkiler üzerine denemeleri keşfedin. Sadakat, bağlanma, flört, kavuşma ve ayrılıkları sorgulayan yazar, modern çağda tüm bu kavramların çelişkili hallerini anlatıyor. Bu sayfalarda yalnızlık kuyusuna muzip bir ışık tutacaksınız.