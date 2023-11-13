Sürdürülebilirliğe odaklı ve su filtreleyebilen cam sürahi tanıtıldı

Bu yıl Dünya Gıda Günü, en kıymetli kaynaklardan olan suya adandı. Sağlıklı suya ulaşmak dünya üzerindeki her canlı için mümkün değil ne yazık ki... Dolayısıyla kaynaklarımızı idareli kullanmanın tam zamanı. Sürdürülebilirliğin bu denli önemli olduğu şu günlerde Brita, ev tipi su filtreleme özelliğine sahip ilk cam sürahisini düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Toplatıda Brita Türkiye Genel Müdürü Ergin Akman ve Türkiye Pazarlama Direktörü Özge Kanbay, sürdürülebilirliğin önemine dair önemli bilgiler verdiler. Ergin Akman, her yıl denizlerdeki plastik nedeniyle ölen canlı sayısının 100 milyonları bulduğunu ve dünya nüfusunun neredeyse yarısının su kıtlığı yaşadığını aktardı. Toplantıdaki konuşmacılardan biri olan Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ise, “Bu yıl Dünya Gıda Günü, dünyamızın en değerli kaynaklarından biri olan suya adandı.. Her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz. Plastik kullanımını azaltmanın hatta bırakmanın sürdürülebilir bir gelecek için kıymetli bir adım olduğu unutulmamalı.” dedi.

Toplantıda tanıtılan su filtreleme özellikli cam sürahinin bir adet Maxtra Pro filtre ile, 8 damacana kadar su filtreleme özelliğine sahip olduğu aktarıldı. Cam sürahinin yüzde 100 borosilikat malzemeden üretildiği ve yüzde 60’ı geri dönüştürülmüş camdan oluştuğu belirtildi.