Gerçek anlamda bir Japon lezzeti olma özelliğine sahip olan suşi, temel anlamda sirke aromalı pirinç anlamına gelmektedir.

Suşi her ne kadar Japon kökenli bir lezzet olarak dile getirilse de bazı kaynaklara göre 7. Yüzyılda Çin’den Japonya’ya geldiği üzerine görüşlere rastlanır. Suşi terimi, tatlı pirinç-şarap sirkesi ile tatlandırılmış pirinç tabağı olarak ifade edilmektedir. Her ne kadar temel malzeme pirinç olsa da içerisine eklenen farklı garnitürler ve dolgular ile çok daha değişik bir görünüm alır. Genel olarak çiğ ve pişmiş balık, tofu, haşlanmış mısır, mayonez, yumurta ve deniz ürünleri içermektedir. Suşinin ortaya çıkmasındaki en büyük neden balıkları muhafaza etme çabasıdır. Balığı pirinç ve tuz ile mayalandırma yöntemini deneyen Çinliler bu konuda başarı sağladılar ve bu işlem bir yıl ve 3 ay kadar süreye mal oldu. Fakat o dönemlerde balıklar tüketildikten sonra ekşi pirinç çöpe atılıyordu. Bugünkü hali ile bildiğimiz modern suşi ise 19. Yüzyılda ortaya çıktı.



Suşi çeşitleri

Suşinin pek çok farklı türü mevcuttur. Bu türler arasındaki tek değişmeyen ortak malzeme ise sirkeli pirinçtir.







Narezushi

Suşinin ilk biçimlerinden biri olarak belirtebileceğimiz bu suşi çeşidi fermente balıktan yapılır. Burada fermentasyon için kullanılmış olan pirinç yenmeyerek atılır ve sadece balık tüketilir.



Nigirizushi

Pirinç toplarının üzerine wasabi ile birlikte balık dilimleri konarak yapılan suşi çeşidi olan Nigirizushinin bazı türlerinde pirinç ve garnitürleri bağlamak için deniz yosunu kullanılır. Wasabi, keskin turp gibi bir tada sahip olan wasabi bitkisinin kalın yeşil köküne verilen isimdir.



Makizushi

Tek bir isim gibi görünse de altında pek çok çeşide sahip olan bir sushi türü olan Makizushi, genel olarak silindir şeklinde yapılarak deniz yosununa sarılır. Alt türleri;

• Çiğ orkinos dolgulu tekkamaki

• Salatalık dolgulu kappamaki

• Sebze veya balık olabilen bir dolguya sahip hosomaki

• Çoğunlukla vejetaryen olan futomaki







Oshizushi

Oshibako adı verilen bir tahta kalıp içine malzemelerin konması ile yapılır. Kalıbın alt kısmına garnitürler konur. Suşinin üzeri ise pirinç ile kaplanır. Kapak iyice sıkıştırıldıktan sonra malzemeler dikdörtgen bir şekil halini alır. Daha sonra bu bloklar dilimlenerek servis yapılır. Bu ve bunun gibi daha birçok türe sahip olan suşi tatmak isteyenlerin damak zevkine göre daha pek çok farklılık gösterebilir. Suşi terimi ve sashimi terimi genel olarak birbirine karıştırılan iki terimdir. Susi çeşitlerinde çiğ balık bir malzeme dolgusu olarak kullanılmasına rağmen sahsımı de ana malzeme çiğ balıktır. Sashimi siparişi verdiğinizde balığın yanında bir miktar garnitür bulunan bir tabağın önünüze gelme ihtimali ise oldukça yüksek. Bunların yanı sıra suşinin günümüzde oldukça fazla rağbet görmesi farklı ve kolay çeşitlerinin de gündeme getirmiştir. Gerçek anlamda yapılan suşiden farklılık gösteren batı tarzı suşi aynı zamanda evde yapmak içinde oldukça uygundur.







Kolay Suşi Tarifi

Malzemeler:

• 1 kase Suşi pilavı

• 1 adet yosun yaprağı

• 2 adet inci dilim salatalık

• 1 tatlı kaşığı wasabi

• 1 kase pirinç kasesi

• 1 tutam susam

• 1 ince dilim füme somon ya da ton balığı

• Serviste kullanmak üzere soya sosu



Yapılışı:

Bambu hasırın üzerini streç ile kaplayın. Yosun yaprağını parlak tarafı altta kalacak şekilde streçin üzerine serin. Elinizi sirkeli suyla ıslatın ve hazırlamış olduğunuz suşi pilavını üst tarafta bir parmak boşluk kalacak şekilde yosunun üzerine ince bir tabaka halinde serin. Pilavın üzerine şerit halinde wasabiyi sürün. Wasabinin üzerine somon ve salatalığı yerleştirin. Bambu hasırın kendinize doğru olan tarafını kaldırarak çok sıkmadan sarın. Bir parmak boşluk bıraktığınız noktayı yapışması için kullanın. Ortaya çıkan ruloyu 6 eşit parçaya bölerek servis tabağına alın.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Japon yemekleri için TIKLAYIN