Bundan böyle, ‘kombin yapamadım, tarzımı oluşturamadım’ demek yok!
S. Bacaklarımın üstü
kalın olduğu için
iş yerinde etek giymek
istemiyorum. Kendimi
daha iyi hissetmek için
nasıl giyinebilirim?
C. Siyah renk, her zaman kendinize
güvenmenizi sağlar. Klasik kesimlerden
kaçınıp yaka detaylı bele oturan elbiseleri tercih
edebilirsiniz.
S. Desenli
kıyafetlere
bayılıyorum
fakat nasıl
kombinleyeceğimi
bilemiyorum,
yardımcı
olur musunuz?
C. Öncelikle, desenli giyinmeniz
sizi her ortamda farklı ve renkli
gösterir. Bu parçaları mutlaka daha
sade aksesuarlarla tamamlamalı ve
özellikle takı seçiminizde dikkatli
olmalısınız.