Trafikte çıldırmaya son!

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Trafik stresinizi azaltın...

Şehirde yaşamak iyi güzel de, bitmek bilmeyen trafiği hiç çekilmiyor! Hele ki bir yere yetişmek için acele ediyorsanız, Murphy kanunları devreye giriyor ve olduğunuz alana sürekli araba yığılıyor sanki… Hal böyle olunca strese giriyor ve bütün sinirlerinizi alt üst ediyorsunuz. Oysaki durumu pozitif bir hale çevirebilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.



Cem Yılmaz’ın son filmine hala gidemediniz mi? Ses kaydını satın alabilir ve trafik sıkıştığında dinleyebilirsiniz.



Ya da yabancı dilinizin gelişmesini sağlayan CD’ler de işinize yarayabilir. Pop ve rock müzik dışında, klasik müzik dinleyerek sakinleşebilirsiniz.



Eğer her gün işe gidiyorsanız, patronunuzla konuşup çalışma saatlerinizi trafiğe göre şekillendirebilirsiniz. Geç gidip geç çıkmak ya da erken gidip erken çıkmak gibi…