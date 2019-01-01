Dünyanın en ünlü estetik cerrahları 2. kez Aestheticstanbul Sempozyumu kapsamında bir araya gelecek!

Estetik International Sağlık Grubu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Aestheticstanbul Sempozyumu alanında dünya çapında isim yapmış estetik cerrahları bir kez daha bir araya getiriyor. 3 gün içerisinde toplamda 25’in üzerinde canlı cerrahinin yapılması planlanan Aestheticstanbul Sempozyumu, ameliyathane ve sempozyum yerleşkesi arasında kurulan canlı yayın sistemiyle katılımcılara interaktif bir şekilde soru sorma imkanı veriyor. Onursal başkanlığını ünlü doktor Thomas Biggs’in yapacağı sempozyumun uluslararası fakülte başkanlığında Estetik Cerrah Constantine Stan, yerel başkanlığında ise Prof. Dr. Cenk Şen bulunuyor. Dünyada adlarını övgü dolu sözlerle duyduğumuz Beverly Hills’ten Dr. Renato Calabria, Fransa’dan Dr. Matt Stefanelli, Kolombia’dan Dr. Enzo Citarella, Yunanistan’dan Dr. Aris Sterodimas, Brezilya’dan Dr. Fausto Viterbo gibi isimler canlı cerrahileriyle bir kez daha konuşulacaklar.



Medikal estetik konusu da eklendi

11-13 Ekim tarihleri arasında 2.si düzenlenecek olan sempozyumda ayrıca bu sene medikal estetik konusu da konuşulacak. Konusunda uzman dünyaca ünlü dermatolog, diyetisyen, medikal doktorların vereceği bilgi oturumlarında antiaging, cilt sorunları, beslenme, saç tedavileri ve ameliyatsız uygulama yapma olanağı sağlayan yenilikçi teknolojilere ver verilecek. İtalya’dan Dr. Giuseppe Castaldo, Brezilya’dan Dr. Matheus Arantes gibi ünlü doktorların oturumlarıyla farklı bilgi alışverişleri yapılacak.



Meme kanseri rekonstrüksiyonu farkındalığı

3 gün boyunca farklı oturumlarda, pek çok değişik etkinlik, ders ve canlı cerrahinin yapılacağı Aestheticstanbul 2019 sempozyumunda ayrıca bir gün, meme kanseri rekonstrüksiyonu farkındalığı kapsamında bir söyleşi düzenlenecek. Dr. Constantin Stan’ın bir vakaya yapacağı ve canlı olarak izlenecek olan meme rekonstrüksüyorunu operasyonu, sağlık editörleri ve basın tarafından takip edilip, interaktif soru cevap oturumuyla devam edecek.