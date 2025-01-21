Uzmanlara göre sizi çökerten 7 zehirli alışkanlık

Yeni yıl kararları zamanı geldi ! Yılın herhangi bir zamanı alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmek ve size hizmet etmeyenleri ortadan kaldırmak için mükemmel olsa da, yeni bir yıla sembolik geçiş ekstra motive edici olabilir. Geçtiğimiz yılı gözden geçirmek ve 2025 hedeflerinize engel olabilecek alışkanlıkları belirlemek için mükemmel bir fırsat.

Aşağıda, bu yıl vazgeçmeyi düşünebileceğiniz yedi yaygın alışkanlığın yanı sıra, rutinlerinizi yenilemek için neler yapabileceğinize dair ruh sağlığı uzmanlarının tavsiyelerini bulabilirsiniz.

1.Yatmadan önce telefon kullanmak

Psikiyatrist Zishan Khan, "Sonsuz kaydırma genellikle zihni aşırı uyarır ve gevşemeyi zorlaştırır" diyor. Bunun yerine, "dijital bir gün batımı" yaratmayı öneriyor: "Yatmadan 30 ila 60 dakika önce ekran kullanmayı bırakın ve okuma, günlük tutma veya meditasyon gibi sakinleştirici aktivitelerde bulunun." Daha da iyisi, yatak odanızı telefonsuz bir bölge haline getirerek dijital gün batımınızı bir üst seviyeye taşıyın. Telefonunuzu kullanmak yerine geleneksel bir çalar saate yatırım yapın ve beyninizin günün aktivitelerinden dinlenmeye geçişine yardımcı olacak birkaç rahatlatıcı hobi sıralayın.

2. Fiziksel Aktiviteyi İhmal Etmek

Çoğumuz için, iş ve ev hayatının sorumlulukları arasında, düzenli bir egzersiz programı sürdürmek mümkün değil. Ancak bu, hareketsiz alışkanlıkların kırılamayacağı anlamına gelmiyor. Dr. Khan, " Hareketsiz alışkanlıklar strese, kötü ruh haline ve fiziksel sağlık sorunlarına katkıda bulunur" diyor. Fiziksel aktivitenin yalnızca yoğun olduğunda "sayıldığı" fikrini bıraktığımızda, hayatımıza daha fazla hareket katma fırsatları daha net hale gelir. Dr. Khan, işte molalarda kısa yürüyüşler yapmayı veya hızlı bir egzersiz yapmayı veya yoga gibi hafif bir şey denemeyi öneriyor.

3. İşyerinde Molaları Atlamak

İster şahsen ister evden çalışın, bu yıl molalarınızda çalışma alışkanlığınızdan kurtulmaya çalışın. Terapist Kiana Shelton, "Dinlenmek kazanılmak zorunda değildir ve molalarınızı atlatmanın bir ödülü yoktur" diyor. Sadece beş dakika uzaklaşmanız gerekse bile, tüm bu zamanı beyninizi ve vücudunuzu yenilemek için kullanın. Shelton, esneme, bir yudum su içme veya dışarı çıkmayı öneriyor.

4. Dürtüsel Satın Almalar Yapmak

Dürtüsel alışverişlerden kaçınmak yalnızca hesap bakiyenizi değil, aynı zamanda ruh sağlığınızı da iyileştirecektir. Dr. Khan, "Dürtüsel alışveriş, ikisi de zihinsel bunalıma katkıda bulunan finansal strese ve karmaşaya yol açabilir," diyor. Ancak, sürekli olarak alışveriş yapmak için çok sayıda fırsat mevcut olduğundan, bu alışkanlığı bırakmak söylendiği kadar kolay değildir. Dr. Khan, "24 saat kuralı" uygulanmasını öneriyor: "Gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını veya bir ürünü isteyip istemediğinizi değerlendirmek için temel olmayan alışverişler yapmadan önce bir gün bekleyin," diyor. Alışveriş yapma cazibesini ortadan kaldırmak, dürtüsel harcamaları da dizginlemeye yardımcı olur; telefonunuzdan alışveriş uygulamalarını silin, alışveriş yapmak istemenize neden olan etkileyicileri takipten çıkın ve pazarlama e-postaları ve mesajları gelir gelmez aboneliğinizi iptal edin.

5. Sınır Koymamak

İster işten, ister ilişkilerden, ister kişisel projelerden ve hobilerden bahsediyor olalım, üstesinden gelebileceğimizden fazlasını üstlenmek kaygan bir zemindir. Dr. Khan, "Aşırı taahhütte bulunmak veya çok sık 'evet' demek tükenmişliğe, kızgınlığa ve gergin ilişkilere yol açabilir" diyor. Yılın başlangıcı, taahhütlerinizi gözden geçirmek ve hangilerinin hayatınıza katkıda bulunduğunu ve hangilerinin size hizmet etmediğini değerlendirmek için mükemmel bir zamandır. Ardından, Dr. Khan "iddialı iletişim uygulayın ve hedefleriniz ve değerlerinizle uyumlu görevleri veya ilişkileri önceliklendirin " diyor.

6. Aşırı Ekran Süresi veya "Kötü Kaydırma"

Aşırı ekran süresinin etkileri hakkında araştırmalar ortaya çıkmaya devam ederken , 2025'in kaydırma alışkanlıklarınızı ele aldığınız yıl olmasına izin verin. Dr. Khan, "Uzun süreli ekran maruziyeti yalnızca göz yorgunluğuna ve zihinsel yorgunluğa katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu andan kopmasına da yol açar" diye açıklıyor. Ancak bu, kırılması zor bir alışkanlık olabilir; telefonlarımız ve uygulamalarımız kelimenin tam anlamıyla bizi mümkün olduğunca uzun süre bağlı tutmak için tasarlanmıştır.

Bu yüzden kademeli bir yaklaşım benimseyin. Dr. Khan, göz yorgunluğunu azaltmak için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 fit uzaklıktaki bir nesneye bakmanızı öneren "20-20-20 kuralını" öneriyor. Ayrıca diğer hobiler için özel ekransız zaman planlamanızı da öneriyor. Benzer şekilde tatmin edici bir aktivite için kaydırmayı kolayca değiştirebilmeniz için referans olarak bir " dopamin menüsü " oluşturmayı deneyin.

7. Kişisel Bakımı İhmal Etmek

Shelton, " Kendimize bakmayı ihmal ettiğimizde , başkalarını istemeden neşemizin hırsızları haline getiriyoruz" diyor. "Kendinize düzenli olarak yatırım yapmak, başkaları için orada olmanızı sağlayacaktır." Kendine bakmak, her gece 12 adımlı bir cilt bakımı rutini yapmak veya zamanınız veya paranız yoksa başka sağlık ürünleri satın almak anlamına gelmek zorunda değildir. Shelton, her gün sadece beş dakikanızı farkındalık, günlük tutma veya günün olumlu anlarını düşünme pratiği yapmaya ayırmanızı öneriyor. Ayrıca, en sevdiğiniz yiyeceklerden daha fazlasını pişirerek, gerçekten keyif aldığınız bir fiziksel aktivite biçimi bularak veya hobileriniz veya rahatlamanız için daha fazla zaman yaratmak üzere rutinlerinizi ayarlayarak kendinize bakabilirsiniz.

Bir alışkanlığı kırmaya veya değiştirmeye karar verdiğinizde , kendinize şefkat göstermek çok önemlidir. Aslında, bazı araştırmalar bir alışkanlığı unutmanın 30 ila 60 gün sürebileceğini öne sürüyor. İlk başta bir alışkanlığı ortadan kaldırmak veya değiştirmekte zorlanıyorsanız, affedici olmayı ve yeni rutininize alışmak için gerektiği gibi ayarlamalar yapmayı unutmayın.