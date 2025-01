Uzmanlara göre yeni yıl kararlarınızın tüm yıl sürmesini sağlayacak 14 yol

Yeni yıl kararları kendiniz için hedefler belirlemek gibi görünse de oldukça kutuplaştırıcı olabilir. Bazıları için iyimserlikle dolu yeni bir yıla başlamanın ve kötü alışkanlıkları bırakmanın , sağlıklı olanları edinmenin ve hayatlarını iyileştirmenin kendi güçlerinde olduğuna inanmanın mükemmel bir yoludur. Bazıları da Ocak ayının ikinci haftasında kaçınılmaz olarak hedeflerinden vazgeçtiklerinde kendilerini başarısızlığa ve hayal kırıklığına hazırlamanın bir başka yolu olarak görürler.

Her şeyi ya da hiçbir şeyi yapma yaklaşımı yerine, kararlarınızı almanın ve tutmanın çok daha etkili yolları vardır. Uzmanlar, yeni yıl kararlarınızı tutmanın kesinlikle mümkün olduğunu söylüyor. İşte bunun bazı yolları...

1. Kararları Gerçekçi Tutun

Bilişsel sinir bilimci ve Cleaning Up Your Mental Mess kitabının yazarı Dr. Caroline Leaf , "Hedefinize ulaşma şansınız varsa, kararınıza bağlı kalmanız daha kolaydır." diyor.

"Maratonda koşmamanız gerektiği gibi, yeni yıl kararı da tek seferde değiştirmek istediğiniz her şeyi değiştirmeye çalışmakla ilgili olmamalıdır. Birçok yeniyıl kararının başarısız olmasının bir nedeni, insanların genellikle büyük hedefler koyması, bunları birkaç gün veya hafta boyunca takip etmesi ve önlerinde hala çok şey olduğunu gördüklerinde yorulmaya başlamalarıdır. Bunu yaptığımızda, kendimizi ayarlamak yerine 365 gün boyunca koşmaya çalışmak gibi olur," diyor Leaf.

Başarıya ulaşmak için küçük ve gerçekçi bir başlangıç ​​yapın. Mindpath Health'te psikiyatrist olan Dr. Julian Lagoy, "Bu kulağa mantıklı gelse de, genel olarak hayatınız üzerinde olumlu bir etkisi olan ve ulaşılabilir bir karar alın" diyor . "Birçok insan, gelecek yıl gerçekleştirilebileceğini düşünmenin mantıksız olduğu kadar uçuk ve ulaşılamaz kararlar alabilir."

2. Kelimelerinizi Dikkatlice Seçin

Karar verme söz konusu olduğunda, kullandığınız kelimeler sonuç üzerinde etkili olabilir. Kaliforniya, Sonoma County'de klinik psikolog ve Joy From Fear kitabının yazarı olan Dr. Carla Marie Manly, "Nörolinguistik düzeyde, kelime seçimi bir Yeni Yıl kararını tutmak istemek ile değişime gerçekten yatırım yapmamak arasındaki tüm farkı yaratabilir," diyor . "Kararlarınızı oluştururken, 'yapmalıyım' yerine 'istiyorum' gibi ifadeler kullandığınızdan emin olun. Değişim görmek isteyenlerin, kararları utançtan kaynaklanan 'yapmalıyım'lar gibi hissettirenlere kıyasla kararlarını sürdürme olasılıkları çok daha yüksektir."

3. Bir kararı rutine dönüştürün.

Atlanta'da çalışan bir psikiyatrist olan Dr. Dion Metzger'e göre, yeni yıl kararlarına uymanın anahtarı onları bir rutine dahil etmektir . Metzger, "Çoğu insan bir kararı söylemenin veya yazmanın onu gerçeğe dönüştürmek için yeterli olduğunu düşünür," diyor. "Önemli olan kararın ne olduğu değil, bu karar hakkında ne yapmayı planladığınızdır." İşte müşterilerinin kararlarını yeni yıl için bir yaşam tarzına dönüştürmelerine yardımcı olmak için kullandığı üç adımlı karar planı:

İnanın: "Alışkanlık koşu bandında veya dolap düzenleyiciyle başlamaz, zihninizde başlar," diyor Metzger. Sadece görevi başlatabileceğinize değil, aynı zamanda bunu tutarlı bir şekilde yapabileceğinize de inanmalısınız.

Tahmin edin: "Çözüm yolunuzda sizi raydan çıkarabilecek engelleri düşünün," diyor. "İşe gitmeden önce spor salonuna gitmek için zamanınız mı yok? Zaman kazanmak için spor salonunda giyinin. Engellerinizi tahmin edin, böylece çözümler hazırlayabilirsiniz."

Başla: "Yapabileceğine inanıyorsun, önündeki olası zorluklara hazırlıklısın ve şimdi gitme zamanı," diyor. "Şirkete veya pazartesiye kadar beklemene gerek yok. Hemen başla. Şüpheyi bırak, olumsuz konuşanları görmezden gel ve sonuna kadar atla."

4. Deney yapmaktan korkmayın

"Bunaltıcı, gerçekçi olmayan hedeflere girişmekten kaçınmanın akıllıca olmasının bir diğer nedeni de hayatınızı iyileştirmek için küçük, pratik adımlar atmanın size yeni bir şey deneme şansı vermesidir," diyor yaratıcı danışman ve 365 Ways To Have a Good Day kitabının yazarı Ian Sanders . "Deneysel bir yaklaşım benimseyin. Şeyleri deneyin, neyin işe yaradığını görün ve Yeni Yıl kararlarınıza hiç hayal etmediğiniz kadar hızlı ulaştığınızı görebilirsiniz."

5. Değiştirme Alışkanlıkları Geliştirin

Kararınız istenmeyen alışkanlıklardan (örneğin, kötü haber kaydırma veya çok fazla şekerli içecek içmek) kurtularak daha sağlıklı alışkanlıklar yaratmayı içeriyorsa , Manly onun yerini alacak sağlıklı bir yeni alışkanlığın hazır olmasını öneriyor. Sanders, "Yeni Yıl kararlarının bir kenara atılmasını önlemek için, istenmeyen bir alışkanlığın yerini dolduracak yeni, olumlu bir alışkanlığa -bir yedek davranışa- sahip olmak önemlidir" diyor.

Örneğin, hedefiniz şekerli içecek tüketiminizi azaltmaksa, elinizde bol miktarda bitki çayı , maden suyu ve diğer şekersiz içecekler bulundurun. Zihniyet, "X'i içmeme izin verilmiyor"dan "Bunun yerine X içebilirim"e dönüşür.

"Ruh, eski bir alışkanlık bırakıldığında olumlu bir ikamenin depolandığını öğrendikçe, değişime daha açık hale gelir," diyor Manly. "Zihin, bir çözümün bir ceza değil, gerçek bir fayda olduğunu gördüğünde, dirençli maymun zihni çok daha işbirlikçi olur."

6. İnsanlara Bunu Anlatın

Herhangi bir hedef belirlediğinizde, bunu kendinize saklama cazibesi her zaman vardır; bu şekilde, eğer ona ulaşamazsanız, kimse daha akıllı olmaz. Ancak Lagoy, yakın arkadaşlarınıza veya ailenize kararlarınızdan bahsetmenizi ve böylece sizi sorumlu tutmalarına yardımcı olmalarını öneriyor. Ve bunu yaparken, onlardan size katılmalarını isteyebilirsiniz.

"Kararınıza ailenizi ve arkadaşlarınızı dahil etmekten çekinmeyin, örneğin başkalarını sizinle spor salonuna davet ederek fazladan bir sorumluluk katmanı ekleyin," diyor. Leaf, buna ek olarak, onların hedeflerini de dinlemeyi teklif etmeniz gerektiğini söylüyor (eğer paylaşmak isterlerse). "Bu aktif iletişim, birbirinizi cesaretlendirmenin yanı sıra, hedeflerinize ulaşmanızı da kolaylaştıracaktır."

7. Spesifik Olun

Lagoy'a göre, kararlar belirsiz olmaktansa somut olduklarında daha ulaşılabilirdir. Örneğin, hedefiniz daha fazla egzersiz yapmakla ilgiliyse , "Haftada en az bir kez spor salonuna gideceğim" veya "Kişisel bir antrenörle çalışmaya başlayacağım", "Forma girmem gerek"ten daha akıllıca kararlar. Forma girmek motive edici bir dürtü olabilir, ancak hedef veya karar, bunu nasıl yapmayı planladığınızı özel olarak içermelidir.

8. Minnettarlığa Odaklanın

Leaf, "Kararlarınıza bağlı kalmanıza yardımcı olacak bir diğer önemli etken de onlara minnettarlıkla yaklaşmanızdır" diyor. (Elbette bazı yıllar bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır.) Geçtiğimiz yıl size neşe getiren her şeyi yazmanızı öneriyor. Geçtiğimiz yıl neler olduğunu ve şu an bulunduğunuz noktaya nasıl geldiğinizi düşünün.

"Bu büyüme için minnettar olun," diyor. "Olumluya odaklanın ve olumsuzu yeniden çerçevelendirin. Bu, beyninizde sağlıklı sinir ağları oluşturarak zihinsel dayanıklılığınızı artıracak ve gelecekte hedeflerinize daha iyi ulaşmanıza yardımcı olacaktır."

9. Kendinize Zaman Ayırın

Gelecek yıl için kararlarınızı belirlerken Leaf, yavaşlamayı uygulamanızı söylüyor: "Bu, şu ana odaklanmanızı ve oradan çalışmanızı sağlar." Manly, belirli, ulaşılabilir bir ana hedefle veya makro hedefle başlamanızı ve bunu birkaç net, kademeli mikro hedefle desteklemenizi öneriyor. Örneğin, hedefiniz beş mil koşabilmekse, ilk gün beş mil koşmaya çalışmaktansa, önce yarım mil, sonra bir mil vb. koşarak başlayın.

"Bu yavaş, adım adım yaklaşım öz yeterlilik, öz saygı ve sabır oluşturur," diyor Manly. Ve Leaf'e göre, gerçek değişimin zaman aldığını anlamamız gerekiyor. "Bunu kabul ettiğimizde, kendimize karşı sabırlı olmalı ve hayal ettiğimiz hızda ilerlemiyorsak kendimize hoşgörü göstermeliyiz."

10. Geçtiğimiz Yılın Başarısız Kararından Kaçının

Her yıl aynı kararı alıyorsanız ve başaramıyorsanız, o zaman bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Kararınızı değiştirin ve geçen yıl başarısız olanla aynı hale getirmeyin. Geçmişte başarısız olduğunuz hedeflere ulaşmak zor olacaktır çünkü onları başarma yeteneğinize olan güveniniz düşük olacaktır.

Geçmişte belirlediğiniz ancak başaramadığınız bir hedefi başarmayı gerçekten denemek istiyorsanız, daha ulaşılabilir hale getirmek için onu değiştirmeyi deneyin. Örneğin, hedefiniz vejetaryen olmak ise, bunu başarması daha kolay bir şeye değiştirin. Bunun yerine şunu düşünün: Haftada en az üç gün bitki bazlı yemekler yemek istiyorum.

Ya da geçen sene başarısız olan hedefle aynı kategoride ama farklı bir şey: Haftada yedi öğünümde meyve ve sebzeleri kullanarak daha sağlıklı beslenmeye başlamak istiyorum.

11. Her Çözümün Ayrıntılı Bir Planını Oluşturun

Ayrıntılı hedefinizi belirlediğinizde, onu tam olarak nasıl başaracağınızı planlamaya başlamanın zamanı gelir. Hedefiniz şuysa: Haftada beş kez 30 dakikalık yürüyüş yapmak istiyorum, bununla ilgili daha fazla ayrıntı düşünün. Her gün ne zaman yürüyüşe çıkacaksınız? Sabah gün doğarken mi? Hafta içi her akşam yemeğinden sonra mı? Nerede yürüyeceksiniz? Karşılaşabileceğiniz bazı komplikasyonlar nelerdir ve bunların üstesinden nasıl gelmeyi planlıyorsunuz? Diyelim ki gerçekten yoğun bir hafta geçiriyorsunuz veya hava kötü, hedefinize ulaşmak için bu faktörlerin üstesinden nasıl geleceksiniz? Ne kadar ayrıntılı plan yaparsanız, kararınıza ulaşma olasılığınız o kadar artar.

Hedeflerinizin her birini bir kağıda yazın. Her kararın altına, ne zaman yapacağınızdan, hangi engellerle karşılaşabileceğinize ve bunların üstesinden nasıl geleceğinize kadar her şeyi planlayın.

12. Küçük Başarıları Kutlayın

Daha büyük hedefinize giden yolda minik dönüm noktalarını kutlamak, kendinizi motive tutmanın harika bir yoludur. Diyelim ki hedefiniz bu yıl 20 kitap okumak . Okuduğunuz her kitaptan sonra, en sevdiğiniz içecek, lezzetli bir paket servis veya rahat bir gece (ya da üçü birden mi?) gibi keyif aldığınız bir şeyle kendinizi şımartın. Yol boyunca bu küçük ikramlar, kararınızı gerçekleştirmek için adımlar atmaya devam etmeniz için sizi heyecanlandıracaktır.

13. Bir Alışkanlık Takip Uygulaması Kullanın

Gerçekten her şey için bir uygulama var, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir sürü uygulama da dahil. Daha fazla su içtiğinizde, spor salonuna gittiğinizde, kitap okuduğunuzda veya günlüğünüze yazdığınızda oturum açmak size o başarı hissini (ve biraz dopamin desteğini!) verir ve bu da kararlarınıza daha uzun süre ulaşmanızı sağlar. Kişisel hedeflerinize göre organize olmak ve yolda kalmak için kullanabileceğiniz birçok mükemmel uygulama vardır.

14. Kısa Bir Kararlar Listesi Hazırlayın

Kendinizi (tutkuyla) üçten fazla hedefe veremezsiniz. Listenizi kısa tutun; en fazla bir ila üç karar düşünün. Bu şekilde, uzun bir yüce hedefler listesini başarmaya çalışarak kendinizi dağıtmak yerine enerjinizi odaklayabilirsiniz (ve yıl sonunda hiçbirini tamamlayamadığınızda kendinizi kötü hissedersiniz.) Odaklandığınız şey, büyüyeceğiniz yerdir, ancak gerçekçi bir şekilde aynı anda on şeye odaklanamazsınız.