“The Human Body” sergisi ile vücudunuzdaki evreni keşfedeceksiniz...





“İstanbul Akvaryum Bilim Merkezi”’nde Gforce Exhibitions’ın heyecan verici, tam ve kısmi insan vücudu örnekleriyle, Haziran sonuna kadar devam edecek olan “The Human Body” sergisi, diğer sergilerden farklı olarak kendinize bakış açınızı değiştirecek!Dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği “The Human Body” sergisi adeta kusursuz bir makina olarak işleyen insan vücuduna çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. İnsan bedeninin mucizevi işlevlerini üç boyutlu olarak sunan sergi, insan anatomisinin dinamik tam vücut örnekleri ile merak ettiğiniz tüm sorulara somut şekilde cevap veriyor.Sergi, bölümler halinde dokuz kısımdan oluşuyor. Giriş bölümünde vücuda genel bakışı izlerken, 2. bölümde vücudu destekleyen iskelet yapısı ve onunla iş birliğinde çalışan kaslar sergileniyor. Solunum sisteminin yer aldığı 3. galeride, vücuttaki tüm hücrelere hava taşıyan ve konuşmayı sağlayan sistemi inceleyebileceksiniz. 10 metrelik sindirim yolu boyunca yiyeceklerin taşındığı bölümlerin sergilendiği bir diğer bölümde, yaşam için besinlerin ayrıştığı, mucizevi işleyişe de tanık olacaksınız.İnsanların en çok merak ettiği bilincin merkezi beyin ve beyine ışık hızında komutlar gönderen omurilik sistemi, dolaşım sistemi ve 145.000 km uzunluğundaki kalbe ve tüm vücudumuza kan taşıyan damarlar, insanın kendi kendisiyle karşı karşıya kalmasını sağlayan unutulmaz bir deneyim sağlıyor. Etkileyici bölümler arasında olan üreme ve boşalma sistemleri, yaşamın gelişim aşamasını gözler önüne seriyor.Vücudunuzu daha önce hiç düşünmediğiniz, anlamadığınız kadar düşündüren ve anlatan bu sergide sağlıklı bir akciğerle, sigaradan zarar görmüş bir akciğeri yakından gördüğünüzde hayatınızla ilgili yeni kararlar alacaksınız.Açılmış olduğu 31 Ocak 2014 tarihinden itibaren yaklaşık 2500 kişinin ziyaret ettiği “The Human Body” sergisi, sahip olduğu bedenin gizemini merak eden herkesi 30 Haziran 2014 tarihinde son bulacak bu keşif serüvenine, İstanbul Akvaryum Bilim Merkezi’ ne bekliyor.