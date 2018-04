İlk kez düzenlenen Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri sahiplerini buldu.

Güzel ve bakımlı olmak, stil sahibi bir kadının vazgeçilmezi. Bu yüzden de hemen hepimiz ‘en iyi ürünü’ bulmak için araştırıp duruyoruz. Ancak kişisel bakım ürünleri perakendesinin öncüsü Watsons’ın yeni organizasyonu bu konuda işimizi kolaylaştıracak. Zira marka, bu sene bir ilke imza attı ve yılın en iyi güzellik ve kişisel bakım ürünlerini seçti. 15 yıldır, 10 farklı ülkede düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bu etkinlikteyse kazanan kategoriler 17 Mart’ta düzenlenen “Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri” gecesinde duyuruldu. Farklı kategorilerde verilen ödüllerde, kazanan markalar, tüketiciler, blogger’lar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlendi. Sonunda ödüle uzanan markalarsa şöyleydi:• Yılın En İyi Saç Bakım Ürünü: Gliss Million Gloss Şampuan• Yılın En İyi Dudak Bakım Ürünü: Maybelline Baby Lips• Yılın En İyi Erkek Bakım Ürünü: Gillette Mach3 Turbo Tek Başlıklı Tıraş Makinesi• Yılın En İyi Ağız Bakım Ürünü: Listerine Ağız Çalkalama Suyu Cool Mint• Yılın En İyi Yüz Bakım Ürünü: Garnier Saf & Temiz 3’ü 1 Arada• Yılın En İyi Tırnak Ürünü: Kalyon Tırnak Besleyici• Yılın En iyi Saç Boyası: Excellence Creme• Yılın En İyi Vücut Bakım Ürünü: Rexona Shower Clean Deodorant• Yılın En İyi Yüz Makyaj Ürünü: Max Factor Creme Puff Powder• Yılın En İyi Göz Makyaj Ürünü: Maybelline Colossal Go Extreme Maskara• Yılın En iyi “Sadece Watsons’ta” Ürünü: Pure Beauty CC Cream• Watsons Card Üyeleri Özel Ödülü: L’Oreal Paris Elseve Extraordinary Saç Bakım Yağı• Blogger Özel Ödülü: Rimmel Wake Me Up Fondöten• Basın Özel Ödülü: Urban Care Argan Yağlı Saç Bakım Serumu• Yılın En Yenilikçi Ürünü: Eda Taşpınar Doğal At Kılı Fırçası• Yılın Ürün Lansmanı: Nivea Lip Butter• Yılın Ürünü: Maybelline Colossal Kajal Liner• Yılın İş Ortağı: P&GWatsons Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yanıkoğlu ev sahipliğinde, A.S Watson Asya ve Doğu Avrupa Sağlık ve Güzellik CEO’su Martin So’nun da katılımıyla gerçekleştirilen ödül törenine iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü sima katıldı. Gecede, bakımlarıyla öne çıkan isimlere de ödüller verildi.İşte bu ödüllerin sahipleri...• En Güzel Saç Ödülü: Tülin Şahin• En Güzel Cilt Ödülü: Nefise Karatay• En Güzel El Ödülü: Arzum Onan• En Güzel Gülümseme Ödülü: Doğa Rutkay• En Güzel Göz Ödülü: Nur Fettahoğlu