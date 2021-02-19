WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul ile ‘Şehirde Kadın Olmak’

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için oluşturdukları çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW İstanbul Festivali, ‘Şehirde Kadın Olmak’ ana temasıyla gerçekleşecek.

British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile Türkiye’de, 5-6-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek festivalde, toplumsal cinsiyetin hayatlarımızı nasıl etkilediği Şehir Hayatına Katılım, Şehrin Görünmeyen Yüzü, Şehirde Dayanışma alt temaları çerçevesinde ele alınacak. Dijital ortamda gerçekleşecek festivalde, sanat ve sivil toplum alanlarından kadınların imza attığı çalışmalara yer verilecek. Kapsayıcı, kesişimsel, adil ve herkese açık bir platform görevi gören festival kadınların sesini duyurmak için imkân yaratıp yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlayacak.

İlk kez 2010 yılında Londra’da WOW Vakfı Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly CBE tarafından düzenlenen WOW Dünya Kadınlar Festivali, bugüne dek altı kıtaya yayılarak, 70’ten fazla festivalle 2 milyondan fazla katılımcıya ulaştı.

Bu yıl Mart ayında, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla WOW Festivalleri İstanbul dışında Birleşik Krallık, New York, Nepal, Bangladeş, Pakistan, Tayvan ve Batı Avustralya’da da gerçekleşiyor.

WOW Kurucusu ve Direktörü Jude Kelly CBE festivale dair açıklamalarda bulundu: ’WOW - Dünya Kadınlar Festivali, düzenlendiği her ülkede, kadınların hayatlarını etkileyen en önemli konulara dair tartışma, öğrenme ve bir araya gelme alanları yaratarak değişimin temsilcisi olmak amacıyla düzenleniyor. 2010’da ilk kez Londra’da düzenlenen festival, 6 kıtada, Avustralya, Amerika, Hindistan, Pakistan, İngiltere ve Brezilya gibi ülkelerde, 2 milyondan fazla kadını bir araya getirdi ve onlara ilham verdi. WOW, dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının bir araya geldiği bir topluluk ve İstanbul’un da değişimin bir parçası olmasından çok mutluyum’.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı festival hakkında şöyle konuştu: ‘Sabancı Vakfı olarak, WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’u British Council iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Festival, sivil toplum alanından ve sanat dünyasından 60’tan fazla kişi ve kurumun katılımıyla, kadın hakları mücadelesinde güncel konuların tartışılacağı ve kazanımların kutlanacağı bir platform sunacak. Sivil toplum ve sanatçıları bir araya getiren festival bu yıl pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşecek; bu sayede daha çok kadına bu coşkulu sesi duyurma imkanına sahip olacak. Kadının güçlü olmadığı bir toplumda gelişimden söz edemeyiz. WOW İstanbul Festivali de bu gücü destekleyen çok önemli bir buluşma. Pandemiyle geçen bir yılın ardından kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin ve haklara erişimle ilgili sorunların çok daha derinleştiğini gözlemlediğimiz bu süreçte birbirimizden ilham alacağımız, umutla dolacağımız bir buluşma olmasını temenni ediyorum’

Türkiye ve Birleşik Krallık’tan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve sanatçıların bir araya geleceği ‘WOW Paneller’ bölümünde, festivalin alt temaları ele alınacak. ‘WOW Büyük Fikirler’ bölümünde ise Türkiye’den, engelleri ve sınırları aşan kadınların cesaretlendiren hikayeleri paylaşılacak.

Festival, Birleşik Krallık ve Türkiye’den, farklı disiplinlerde çalışan kadın sanatçıları da ağırlayacak. Birleşik Krallık’tan Selector Radyo, Serious Müzik ve MAYK Tiyatrosu iş birlikleri ile Birleşik Krallık’tan davet edilen ve British Council’ın ‘Kadın Sanatçılar için Kültürde Kadın Gücü Destek Programı’ ile Türkiye’den seçilen müzisyen ve gösteri sanatları profesyonellerinin, pandemi koşulları nedeniyle seyirciyle buluşamamış üretimleri, ‘WOW Sesler’ ve ‘WOW Performans’ bölümlerinde yer alacak. Festival kapsamında gerçekleşecek ‘WOW Konser’ bölümlerinde; EFG Londra Caz Festivali'ni düzenleyen Serious'un programlamasını yaptığı açılış konserinin yanı sıra, Türkiye’den müzisyenlerin performansları da yer alacak.

Pozitif organizasyonuyla gerçekleşecek WOW İstanbul Festival’inde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde oluşturulan ‘WOW Sivil Alan Dayanışma Atölyeleri’ çevrimiçi ve interaktif bir program ile katılımcılarla buluşacak.

WOW İstanbul Festivali, Erişilebilir Her Şey danışmanlığında herkes için daha erişilebilir olmayı hedefliyor. Festival yayınlarında, simultane Türk İşaret Dili çevirisi, Türkçe ve İngilizce altyazı çevirileri ve simultane Türkçe sesli çeviri yapılacak.