Yandex.Çeviri servisinde yer alan dillerin arasına, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J.R.R. Tolkien’in geliştirdiği Elfçe de katıldı.

Kullanıcılar artık Yandex.Çeviri’de yer alan 64 dilden Sindarin Elfçesine çeviri yapabilecek. Sindarin Elfçesi, Yandex.Çeviri’de yer alan 65. dil oldu. Hobbit, Silmarillion ve Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J.R.R. Tolkien tarafından geliştirilen Elf dillerinden biri olan Sindarin Elfçesi, Yandex.Çeviri’de bulunan 64 dile çevrilebilecek. Kullanıcılar ayrıca bu dillerdeki metinleri Sindarin Elfçesine de çevirebilecekler.

En gelişmiş kurgu dillerden biri

J.R.R. Tolkien’in, kitaplarında yer alan Elf ırkı için tamamen kendisinin geliştirdiği bir dil olan Elfçe, dil bilgisi kuralları ve yaklaşık 25 bine ulaşan kelime sayısıyla en gelişmiş kurgu dillerden biri olarak gösteriliyor. Sindarin de Tolkien’in kitaplarında Elflerin büyük çoğunluğunun kullandığı dil olarak geçiyor. J.R.R. Tolkien’in doğum günü olan 3 Ocak tarihinde beta sürümüyle kullanıcılarla buluşan Elfçe çeviri özelliği ilk aşamada sadece Yandex.Çeviri’nin masaüstü versiyonunda yer alacak.