Kullanıcılar artık Yandex.Çeviri’de yer alan 64 dilden Sindarin Elfçesine çeviri yapabilecek. Sindarin Elfçesi, Yandex.Çeviri’de yer alan 65. dil oldu. Hobbit, Silmarillion ve Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J.R.R. Tolkien tarafından geliştirilen Elf dillerinden biri olan Sindarin Elfçesi, Yandex.Çeviri’de bulunan 64 dile çevrilebilecek. Kullanıcılar ayrıca bu dillerdeki metinleri Sindarin Elfçesine de çevirebilecekler.
En gelişmiş kurgu
dillerden biri
J.R.R.
Tolkien’in, kitaplarında yer alan Elf ırkı için tamamen kendisinin geliştirdiği
bir dil olan Elfçe, dil bilgisi kuralları ve yaklaşık 25 bine ulaşan kelime
sayısıyla en gelişmiş kurgu dillerden biri olarak gösteriliyor. Sindarin de
Tolkien’in kitaplarında Elflerin büyük çoğunluğunun kullandığı dil olarak
geçiyor. J.R.R. Tolkien’in doğum günü olan 3 Ocak tarihinde beta sürümüyle
kullanıcılarla buluşan Elfçe çeviri özelliği ilk aşamada sadece
Yandex.Çeviri’nin masaüstü versiyonunda yer alacak.