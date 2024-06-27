Yelken sporuna Beymen Club Yelken Takımı da katıldı!

Spor, doğa ve kültür sanat alanına destek veren Beymen Club, spor alanında bir adım daha ileri giderek denize açıldı. Bosphorus Academy ile iş birliği çerçevesinde kurulan Beymen Club Yelken Takımı, yarışmalara katılmaya başladı bile.

Markanın adıyla kurulan Yelken Takımı, yelken sporuna destek verenleri bir araya getirecek. Yelken yarışları ve etkinliklerde aktif görev üstlenip temsiliyet gerçekleştirecek.

Yelken Takımı’nı kuran marka, daha önce spor alanında Eczacıbaşı Dynavit ile de iş birliği yapmıştı.