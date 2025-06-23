Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumları sonrası tepkisi dile getirdi: "Evet kilo aldım, ben model değilim"

“Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığımla ilgili sohbet etmediğim insanlar bunu kendine kaçış noktası yapıyor. Lütfen sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…”