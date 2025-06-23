Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumları sonrası tepkisi dile getirdi: "Evet kilo aldım, ben model değilim"
"Güneşin Kızları", "Afili Aşk" gibi yapımlarla şöhreti yakalayan ve şimdilerde Prens dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden kilo aldığına dair yapılan yorumlara tepki gösterdi.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan başarılı oyuncu Burcu Özberk, hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyle geri dönüyor. Sevilen oyuncu, “Prens” dizisinin 3. sezon kadrosuna katılarak ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Özberk, son dönemde hakkında yapılan kilo yorumlarına sert bir yanıt verdi. Bir takipçisinin, “Daha kilo alma” şeklindeki yorumuna kayıtsız kalamayan oyuncu, samimi ve net ifadeler kullandı:
“Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığımla ilgili sohbet etmediğim insanlar bunu kendine kaçış noktası yapıyor. Lütfen sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…”
Daha önce estetik iddialarına da açıklık getiren Özberk, yalnızca diş estetiği yaptırdığını belirterek, “Estetik yaptırmadım. Daha botoks bile yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğrafı kullanıyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.