Yeni Jeep Cherokee Türkiye’de

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Tofaş çatısı altında temsil edilmekte olan Jeep® markasının orta SUV segmentindeki iddialı modeli Yeni Cherokee, Longitude ve Limited versiyonlarıyla 161.000 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

2.0 litre’lik dizel motoru, orta SUV segmentinde ilk kez kullanılan 9 ileri otomatik şanzımanı ve üstün teknolojik özellikleriyle sınıfının lideri olmayı hedefleyen Jeep Cherokee henüz satışa sunulmadan 300 adetlik ön sipariş aldı.

Yeni Cherokee tasarımı, mükemmel yol tutuşu, kabin içindeki yüksek kalitede işçilik ve konforu, yenilikçi teknolojisi ve yüksek verimliliğinin yanında, Euro NCAP’ten aldığı “5 yıldızlı güvenlik özellikleri ve sınıfının en iyi skoru” ile de farkını ortaya koyuyor. Orta SUV segmentinde ilk kez kullanılan 9 ileri tam otomatik vites ve 2.0 litrelik Multijet II turbo dizel motorun kullanıldığı ilk Jeep® modeli olan dördüncü nesil Cherokee, Jeep’in efsanevi 4x4 kabiliyeti, yenilikçi teknolojileri ile standartlarını daha üst boyutlara taşıyor. Türkiye’de Longitude ve Limited versiyonlarıyla tercih edilebilecek olan Yeni Cherokee’ye 161.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Aracın off-road tutkunları için 3.2 litrelik V6 Pentastar benzinli 272hp 9 ileri tam otomatik vites seçeneği ile sunulan Trailhawk versiyonu isteğe bağlı olarak pazarda yerini alacak.

Performans ve Güvenlik

Güvenlik özellikleri ön planda tutularak geliştirilen, Euro NCAP tarafından “sınıfının en iyisi” olarak nitelendirilerek güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Yeni Jeep Cherokee, markanın sahip olduğu 4x4 kabiliyetini daha üst seviyeye taşıyarak, tüm hava ve arazi şartlarına uyum sağlıyor. Yeni Jeep Cherokee’de, sınıfının en iyi 4x4 performansını sağlamak amacıyla; “Jeep Active Drive I” (Tek hızlı transfer kutusu), “Jeep Active Drive II” (İki hızlı arazi şanzımanı) ve “Jeep Active Drive Lock”(kilitli diferansiyel ile) olarak adlandırılan üç ayrı yenilikçi 4x4 sistemi sunuluyor. Yeni Jeep Cherokee’nin standart güvenlik özellikleri arasında, kabinde 7 hava yastığı, Elektronik Devrilme Önleyici (ERM) ve arazi kalibrasyonuna sahip ABS ile Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), Römork Savrulma Kontrolü (TSC), Ön/Arka Park sensörü, Gelişmiş Kaza Tepki Sistemi (FCW), Kör Nokta İzleme, Adaptif Cruise Control, Geri Görüş Kamerası, Paralel/Dikey Park Etme özellikleri yer alıyor.

