Yeni jeep Compass Türkiye'de!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Jeep Compass, yenilenen dış ve iç tasarımı sahip versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuldu.

2.0 litre 156 HP’lik benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonla sadece önden çekişli olarak bayilerde yerini alıyor. Compass’ta altı havayastığı, ESP, ABS, BAS (Fren Destek Sistemi), Yokuş Kalkış Desteği, hız sabitleyici, elektrikli devrilme önleyici, lastik basınç monitörü, 6 CD’li ve MP3 çalarlı müzik sistemi, Bluetooth, AUX girişi, otomatik klima, deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, katlanabilir arka koltuklar, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, 18 inçlik alaşım jantlar, ön ve arka sis farları ve koyu renk arka camlar gibi ekipmanlar standart olarak yer alıyor.