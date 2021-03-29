Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı... Yeni kararlar var
Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı… Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı, düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il ise Şırnak oldu. İşte çok yüksek riskli 58 il
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.
DÜŞÜK RİSKLİ İL
20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.
YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa var.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER HANGİLERİ?
Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il şöyle:
“Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.”
YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ AÇIKLANDI
Koronavirüs risk haritası güncellendi, çok yüksek riskli grubu gösteren 'kırmızı kategorideki' il sayısı nüfusun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaştı. Bugün yeni koronavirüs önlemleri de açıklandı...
58 İLDE CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ DÖNÜYOR
58 ilde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı geri dönüyor.
Yeni Kovid-19 önlemlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:
- Türkiye’nin büyük bir bölümü maalesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. 58 şehre ulaşan kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.
- Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
- Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
- Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
- Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.
- Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
- Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.