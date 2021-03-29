Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı... Yeni kararlar var

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

DÜŞÜK RİSKLİ İL

20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa var.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER HANGİLERİ?

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il şöyle:

“Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.”

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ AÇIKLANDI

Koronavirüs risk haritası güncellendi, çok yüksek riskli grubu gösteren 'kırmızı kategorideki' il sayısı nüfusun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaştı. Bugün yeni koronavirüs önlemleri de açıklandı...

58 İLDE CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ DÖNÜYOR

58 ilde cumartesi günü sokağa çıkma yasağı geri dönüyor.

Yeni Kovid-19 önlemlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: