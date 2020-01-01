Şef Jale Balcı ve İç Mimar Serra Müftüoğlu ile yılın en lezzetli sofrasının olmazsa olmazlarını bir araya getirdik. Yeni yıl menüsünden stil sahibi bir sofra kurmanın ipuçlarına kadar ihtiyacınız olan her şey burada!

Bir şefin en büyük isteği, nefis bir reçete yazdıktan sonra leziz bir yemek ortaya koymaktır. Yemeği teknik anlamda doğru tabaklar ile buluşturmak ise lezzeti katlayan en önemli etken. Öncelikle, denge her işte olduğu gibi sofra detaylarında da önemli bir kıstas. Yemek, servisler, sunumluklar ve eşlik eden yardımcı ürünlerin belli bir ahenk içinde olması çok önemli. Biz yılbaşı soframızı Jaseistanbul ile birlikte hazırladık. Porselen ve cam ürünler ve bunlara uygun Amerikan servisler ile bir bütünlük sağladık. Peki nasıl?



YENİ YIL SOFRASI İPUÇLARI



Yeni yıl masamızı kurarken Amerikan servislerimizi farklı desenlerde üç model kullandık. Peçetelerimiz aynı tonlardaki masamızı süsledi ve yılbaşı ruhunu yansıtan renkte porselen tabaklarımız da sofradaki yerlerini aldı. Masamızda canlı çiçek yerine ‘A! Ne Hoş’ markasına ait kağıt buket ve peçetelikleri tercih ettik. Ayrıca kocaman bir şamdanla masamızın dekoruna da yön vermiş olduk. Amerikan servislerdeki geyik figürünü destekleyici boynuz simgeli aksesuarlarımızla uyumu yakaladık. Serbest stille hazırlanan yılbaşı soframızda, bir araya gelen motif, kumaş ve aksesuarlar dengeli ve doğru şekilde sıralandı. Peki canlı renklerle hazırlanan masaların göz yorucu olmaması için neler yapmalıyız? Amerikan servisler ve peçetelerin kontrast kaldığı durumlarda, aksesuar renk seçimlerinde bir rengin farklı tonlarını kullanmak daha doğru. Renklerin dilini anladığınızda sofranızdaki tüm aktörler ahenk içinde dans ediyor olacak.







MENÜDE NE OLMALI?



2021’i klasikten uzak, lezzetli ve şık bir sofra ile karşılamak için sizin için iki farklı menü oluşturduk.



KLAS BİR BAŞLANGIÇ



• Burata peyniri salatası

• Renkli domates fesleğen püresi

• Kırmızı soğanlı ıspanaklı börek

• Sirkeli yoğurt sos

• Bademli kestaneli pirinç pilavı

• Bol yemiş

• Dana incik

• Cheesecake (çilek veya çikolata sos ile)



RENGARENK BİR GECE



• Ezilmiş keçi peyniri rulo

• Ceviz ve fıstığa batırılmış galeta

• Fırında milföy pizza

• Renkli domates ve fesleğen roka yaprakları

• Biberli şehriye pilavı, mısır, yeşillik

• Sarımsaklı ve tereyağı sürülmüş fırın tavuk

• Çilekli milföy



TATLI GE ÇSİN...



Yılbaşı gecesi tatlısız olmaz. Kendi ellerinizle hazırlayacağınız tariflere yaratıcılığınızı ve sevginizi de ekleyin.



ÇİLEKLİ MİLFÖY







Kaç kişilik: 2

Malzemeler

• 4 parça milföy hamuru

• 2 yemek kaşığı bal

• 1 tatlı kaşığı sıcak su

Pastacı kreması için

• 250 ml süt

• 2 yumurta sarısı

• 50 gr şeker

• 20 gr un

• 20 gr mısır nişastası

• 1/2 vanilya çubuğu veya 1 paket toz vanilya

Süslemek için

• 15-20 orta boy çilek

• Pudra şekeri



Hazırlanışı

Fırınınızı 190 derecede ısıtın. Pişirme kağıdını koyduğunuz fırın tepsisine milföyleri yerleştirin üzerlerine tekrar pişirme kağıdı koyarak başka bir fırın tepsisini de üzerlerine oturtun. Bu işlem milföylerin çok fazla kabarmasını engeller. Sıcak fırında 10 dakika pişirin, ardından üstteki tepsiyi ve yağlı kağıdı çıkararak 10 dakika daha pişirin. Bu sırada balı sıcak su ile karıştırın. Tepsiyi fırından çıkarın, milföyler biraz soğuduktan sonra ballı karışımdan altlarına ve üzerlerine sürün. Ardından tekrar fırına koyarak 10 dakika daha pişirin. Milföyleriniz altın sarısı renginde olmalı. Pastacı kreması için çubuk vanilyanın içini çıkarıp sütün içine koyun ve sütü kaynatın. Ayrı bir kapta şeker ve yumurta sarılarını renkleri açılana kadar çırpın, mısır nişastası ile unu eleyip, bu karışıma ekleyin ve karıştırın. Süt kaynayınca, 1/2 su bardağı kadarlık kısmını yumurtalı karışıma ekleyin ve devamlı karıştırın. Bu karışımın tamamını kalan sütün üzerine döküp kısık ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Pişmiş olan milföy hamurlarının 4’ünün üzerine kalın bir miktar pastacı kremasını kenarlarından taşmayacak şekilde koyun. Üzerlerine çilekleri yerleştirin. Kalan milföyleri üzerlerine kapatın. En üstünü ise pudra şekeri ile süsleyin.



CHEESECAKE







Kaç kişilik: 6

Malzemeler

Alt tabanı için

• 100 gr tereyağı, eritilmiş, soğutulmuş

• 1 paket yulaflı bisküvi

• 150 gr badem tozu

• 2 yemek kaşığı vanilya aromalı votka

• 1 çay kaşığı tarçın

Peynir karışımı için

• 2 adet yumurta

• 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi veya 1 paket vanilya

• 1.5 su bardağı tozşeker

• 2 paket beyaz krem peynir

• 1 paket labne peynir

Süsleme için

• Çilek

Çilek sos için

• 1 bardak çilek

• 1 çay bardağı pudra şekeri



Hazırlanışı

Bir tencerede pudraşekeri ve çileği, çilekler sulanıncaya kadar pişirin. Süzgeçten geçirin ve soğutun. Fırını 180 derece ısıtın. Kelepçeli bir fırın kabına yağlı kağıt döşeyin, üzerini ve kenarlarını yağlayın. Alt tabanı için bisküvileri rondodan geçirin. Derin bir kapta bisküvileri ve badem tozunu tereyağıyla iyice ezin, tarçını ve votkayı ekleyip iyice karıştırın. Bu karışımı yağlı kağıdın üzerine düzgün bir şekilde yayın ve buzdolabında/ buzlukta 5-10 dakika kadar bekletin. Peynir karışımı için derin bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı iyice mikserle çırpın. Peynirleri ekleyin, homojen bir karışım elde edinceye kadar -pütürlü olmamasına dikkat edin- karıştırın. Karışımı kelepçeli bir fırın kabına, badem tozunun üzerine bir spatula yardımıyla dökün ve fırına atın. Üzeri hafif kahverengileşinceye kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra önce ılımaya bırakın, sonra buzdolabında 3-4 saat kadar soğumaya bırakın. Servis edilmeden bir gün önce yapılması daha iyi olur. Cheecake’inizi marmelat ve meyve ile servise edebilirsiniz.



Fotoğraf: SEZER ALÇINKAYA