Zaman ayarlı wi-fi

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Netis WF2220 erişim noktası ile ev ve ofislerde daha uzun menzilli kablosuz ağ oluşturulabiliyor.

Ağ ürünleri üreticisi Netis’in Türkiye distribütörü DataStar, kullanıcılara kablosuz ağ konusunda esneklik sağlayan Netis WF2220 erişim noktasını (access point) satışa sundu. Ürünün Turbo düğmesi sayesinde iletim gücü yükseltilip düşürülebilirken, zaman ayarlama özelliği ile de haftanın istenen gün ve saatinde Wi-Fi otomatik olarak aktif hale getirilebiliyor.

300Mbps kablosuz hıza sahip olan Netis WF2220 erişim noktası, var olan internet bağlantısının menzilini artırıyor. Hem erişim noktası, hem tekrarlayıcı (repeater) özelliğine sahip olan ürün, istendiğinde Turbo tuşuna basılarak sinyal iletim gücünü yükseltebiliyor. Böylece evin ya da ofisin daha uç noktasında bir yerden kablosuz ağa bağlanılmak istendiğinde Turbo iletimi devreye alınabiliyor. Daha sonra yine aynı tuşa basılarak Turbo işlevi sona erdirilip, normal iletim düzeyine geçilebiliyor.

Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 34,90 USD + KDV