Sosyal medyada ‘Yiyelim Güzelleşelim’ profiliyle leziz önerilerde bulunan Ahmet Faik Karanis; özellikle yemek hazırlamaya zaman bulamayan ama damak tadından da ödün vermek istemeyen, çalışan, öğrenci ya da yalnız yaşayan gençleri lezzetli bir yolculuğa davet ediyor.

Prodüksiyon: Selen Tanyeri

Fotoğraf: Nurdan Usta





Guacomole soslu nachos

Malzemeler:

• 3 paket sade mısır cipsi

• 250 gr çedar peyniri

• 400 gr dilimlenmiş kaşar peyniri

• Yarım konserve Meksika fasulyesi

• 1 yemek kaşığı toz biber

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 adet kırmızı soğan

• Renkli çeri domatesler

• 150 gr dil peyniri

• 4-5 dal Frenk soğanı

• Jalepeno biberi

Beşamel sos için

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1.5 yemek kaşığı un

• 1.5 su bardağı süt

• Karabiber

• Tuz

Guacomole dip sos için

• 3 adet avokado

• 1 adet büyük sert domates

• 1 adet küçük pembe soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• Dilediğiniz kadar limon suyu

• Tuz



Hazırlanışı:

Mısır cipslerini fırın kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin ve her katın arasına baharatları, rende kaşarı ve cheddar peynirini ekleyin. 180 derecede ısıtılmış fırında 8 dakika tutun. Beşamel sos için tereyağını ve sıvıyağı bir tencerede ısıtın. Un ilave ettikten sonra kokusu çıkana kadar kavurun. 1.5 su bardağı süt ekledikten sonra hızlıca çırpın. Tuz ve karabiberi de ekledikten sonra 1-2 dakika daha ocakta pişirin ve soğumaya bırakın. Başka bir sos tenceresinde beşamel sosu, cheddar peynirini ve dil peynirini eriyene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız nachos’un üzerine peynirli beşamel sosu, küp doğranmış soğanı, Meksika fasulyesini, frenk soğanını, jalepeno biberini ve domatesleri ekledikten sonra servis edebilirsiniz.



Sunum önerisi

Guacomole dip sos hazırlamak için avokadoları ikiye ayırın. Ortasındaki çekirdekleri aldıktan sonra kabuklarını soyun ve çatalla ezin. Sarımsakları dövüp, soğanları da incecik kıydıktan sonra ezilen avokadoya ekleyin. Domatesleri küp küp kesip ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave ettikten sonra karıştırın.





Pancarlı humus

Malzemeler:

• 500 gr nohut

• 400 gr kırmızı pancar (1 adet orta boy)

• 2 yemek kaşığı tahin

• 3 diş sarımsak

• 1.5 yemek kaşığı limon suyu

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 2 çay kaşığı tuz

• 100 ml su

• Pita ekmeği



Hazırlanışı:

Pancarları yıkayın, tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra haşlayın. Haşlanan pancarları soyun ve küp küp doğrayın. Ardından nohutları haşlayın, suyunu süzün ve kabuklarını temizleyin. Limon suyu, zeytinyağı, tuz, sarımsak ve tahini geniş bir kapta iyice karıştırın. Bu karışımın içine nohutları ve pancarları ekleyin. Tüm malzemeyi blender’da karıştırın, bu arada içine 100 ml suyu yavaş yavaş dökün. Hazırladığınız karışım pürüzsüz ve pembe bir renk alana kadar karıştırmaya devam edin. Üzerini zeytinyağı ve pancar taneleriyle süsleyebilirsiniz.



Sunum önerisi

Humus pita ekmeği ile oldukça lezzetli bir atıştırmalığa dönüşebilir. Bu ikiliyi beraber servis edebilirsiniz.





Üçlü mini burger

Malzemeler:

• Çedar peyniri

• 1 adet soğan

• 100 gr mantar

• İsviçre peyniri (Swiss cheese)

• 2 dilim dana füme et

• Trüf yağı

• 3 adet patates

• Parmesan peyniri

• Mayonez

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Mini burger ekmeği

Köftesi için

• 400 gr kıyma

• 2 yemek kaşığı galeta unu

• 1 adet yumurta

• Yarım yemek kaşığı karabiber

• Çeyrek yemek kaşığı tuz

• 2 yemek kaşığı hardal



Hazırlanışı:

Köfte malzemelerinin hepsini karıştırıp 1 dakika yoğurun ve dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız harçtan mini burger ekmeği büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köftelerin her iki yüzünü ızgarada 5 dakika pişirin. Mayonez ve trüf yağını karıştırıp, burger ekmeklerinin her iki tarafının iç yüzeylerine sürün. Cheeseburger için; 2 yemek kaşığı soğanı soteleyerek karamelize haline getirin ve burger ekmeğinin alt tabanına yerleştirin. Köfteyi pişirirken üzerine 2 adet çedar peynirini yerleştirin ve eriyene kadar tavada tutun. Karamelize soğanın üzerine yerleştirdikten sonra burgerin üst ekmeğini kapatabilirsiniz.



Dana füme burger için; 2 adet çedar peyniri eklenmiş köftenin üzerine yağda 20 saniye çevirdiğiniz dana fümeleri ilave etmelisiniz. Mantar&İsviçre peynirli burger için; mantarları zeytinyağında soteleyin ve burgerin alt kısmına yerleştirin. Köftenin üzerine 1 adet İsviçre peyniri ekleyin ve köfteyi peynir eriyene kadar tavada tutun. Sonra mantarlı harcın üzerine köfteyi yerleştirin.



Sunum önerisi

Soyulup, ince ince dilimlenen patatesleri kızartın. Üzerine trüf yağı ve parmesan peyniri serptikten sonra servis edebilirsiniz.