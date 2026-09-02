Yeni dizi Tuzlu Kahve konusu nedir, nerede çekiliyor, hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Tuzlu Kahve oyuncuları kim?

TUZLU KAHVE KONUSU

İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin, hayatını belirli bir plana göre yaşamaya çalışan, evlenip yuva kurmayı en büyük hedefi haline getirmiş genç bir kadındır. Ancak uzun süredir devam eden ilişkisine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen düğün hazırlıkları ve ailesinin bitmek bilmeyen beklentileri, onu her geçen gün daha fazla baskı altına almaktadır.

Diğer tarafta ise yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet, ailevi sebeplerle Türkiye’ye döner. Başarılı, kendi ayakları üzerinde duran ve hayatını alıştığı düzende sürdürmek isteyen Mehmet’in dönüşü, ailesi için yeni umutların başlangıcı olur. Özellikle annesi, oğlunun artık ülkesine, ailesine ve kuracağı yeni hayata bağlanmasını istemektedir. Bunun için oğluna bir gelin adayı bile bulmuştur.