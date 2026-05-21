Yeraltı bitti mi, 16. sezon finali bölümünde neler oldu?
NOW TV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı, dün akşam sezon finaliyle ekranlara kısa süreli veda etti. Final bölümünde Haydar Ali’nin Kartal ile nihayet karşı karşıya gelmesi, Yeraltı dünyasındaki tüm dengeleri altüst edecek ve geri dönülmez bir kırılma yaratacak büyük bir savaşın fitilini ateşledi...
Yeraltı dün akşam (20 Mayıs Çarşamba) akşamı ekrana gelen bölümü ile sezon finali yaptı. Dizinin 2. sezon tarihi ise henüz belli olmamakla birlikte eylül-ekim aylarında başlaması bekleniyor.
YERALTI 16. BÖLÜM ÖZETİ
Haydar Ali’nin Kartal’la karşı karşıya gelmesi, Yeraltı’nda tüm dengeleri değiştirecek büyük bir kırılmanın başlangıcı olur. Boğazın ortasında başlayan bu hesaplaşmada, Haydar Ali yalnızca düşmanıyla değil, kendi kaderiyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Öte yandan Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları bambaşka bir boyuta taşınır. Haydar Ali için artık yeni bir yol açılırken, bu yolun onu nereye sürükleyeceği belirsizdir. Verilecek kararlar, yalnızca bugünü değil herkesin geleceğini etkileyecektir.
Ceylan, Haydar Ali’nin gerçekten gitmeye niyetli olduğunu hissederken, bunu kabullenmekte zorlanır.
Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir.
Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.
Yeraltı’nın kapıları Haydar Ali için ilk kez aralanırken, atacağı adım onu gerçekten tek güç mü yapacak… Yoksa geri dönüşü olmayan bir karanlığın içine mi sürükleyecek?