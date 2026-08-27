Yeraltı yeni sezon ne zaman? 2. sezon çekimleri başladı
NOW TV ekranlarında 16. bölümüyle sezon finali yapan Yeraltı dizisinin yeni sezon tarihi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İkinci sezonuyla ekran yolculuğuna devam edeceği kesinleşen yapımın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Yeraltı yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte popüler diziye dair merak edilen detaylar...
Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeraltı 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? İşte yeni sezona ilişkin son bilgiler...
Dizinin yeni sezonda da ekran yolculuğunu sürdüreceği ve 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyor. Bu nedenle Yeraltı için final kararı gündemde değil. Televizyon kanallarının yeni sezon yayın planlamaları doğrultusunda dizinin eylül ayında ekrana dönmesi bekleniyor.
YERALTI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yeraltı'nın sezon finalinde Bozo'nun Ceylan'la birlikte bambaşka bir hayat kurma düşüncesi öne çıktı. Bununla birlikte Bozo'nun çevresindeki kişiler için yeni planlar yapmaya başlaması, ilerleyen bölümlerde yaşanabilecek gelişmelerin de zeminini hazırladı.
Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise hikâyedeki dengeleri değiştirdi. Yıllardır devam eden düşmanlıkların ardından oluşan yeni ilişkiler ve kararlar, karakterleri geri dönüşü zor bir noktaya taşıdı. Sezon finalinin ardından ortaya çıkan bu gelişmeler, ikinci sezonda hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği konusunda merakı artırdı.