Yeraltı yeni sezon ne zaman? 2. sezon çekimleri başladı

YERALTI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yeraltı'nın sezon finalinde Bozo'nun Ceylan'la birlikte bambaşka bir hayat kurma düşüncesi öne çıktı. Bununla birlikte Bozo'nun çevresindeki kişiler için yeni planlar yapmaya başlaması, ilerleyen bölümlerde yaşanabilecek gelişmelerin de zeminini hazırladı.

Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise hikâyedeki dengeleri değiştirdi. Yıllardır devam eden düşmanlıkların ardından oluşan yeni ilişkiler ve kararlar, karakterleri geri dönüşü zor bir noktaya taşıdı. Sezon finalinin ardından ortaya çıkan bu gelişmeler, ikinci sezonda hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği konusunda merakı artırdı.