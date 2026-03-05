Yeraltı'nın 6. bölümünde neler oldu? 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nu bir araya getiren Yeraltı, 4 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüyle izleyiciyi derin bir hesaplaşmanın ortasına bıraktı. İşte tüm detaylar...
NOW ekranlarının dikkat çeken yapımı Yeraltı, 4 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı dizide bu hafta, aile bağları ve geçmişin gölgeleri arasında sert bir sınav verildi. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...
HASTANE KORİDORLARINDA DEĞİŞEN DENGELER
Paşa’nın vurulmasıyla sarsılan aile, hastane koridorlarında korku dolu bir bekleyişe girdi. Ancak bu trajedi sadece bir sağlık mücadelesi değil, aynı zamanda karakterler arasındaki güç dengelerinin de yeniden kurulduğu bir sürece dönüştü. Özellikle Bozo’nun alışılmışın dışındaki soğuk ve mesafeli tutumu, hem aile üyeleri arasında soru işaretlerine yol açtı.
CEYLAN VE SULTAN KARŞI KARŞIYA
Olayların merkezinde aileyi bir arada tutmaya çalışan Ceylan, bir yandan bu krizle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan Sultan’ın beklenmedik hamleleriyle karşılaştı. Sultan’ın, Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması ve "eski sevgili" meselesini yeniden gündeme getirmesi, hastane koridorlarındaki sessiz gerilimi bir üst seviyeye taşıdı.
HAYDAR ALİ VE TUZLA BASKINI
Mahallede intikam sesleri yükselirken, Haydar Ali olayın arkasındaki asıl planlayıcının peşine düştü. Paşa’nın tek başına hareket etmediğinden emin olan Haydar Ali, ipuçlarını takip ederek gerçeğe ulaşmaya kararlı.
Tuzla’da bir eve düzenlenen baskın ise olayların seyrini tamamen değiştirdi. Ferhat Bozo’nun kontrolsüz kuzeni Derman’ın attığı fevri adım, gizli kalmış gerçekleri örtmek yerine daha büyük bir çatışmanın fitilini ateşledi. Bu sırada Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, meselenin doğrudan Bozo’ya sıçramasına neden oldu.