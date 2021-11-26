Yeşilçam dizisinin 2. sezon 2. kısmının yayın tarihi belli oldu
70'li yılların renkli hayatını konu alan Yeşilçam dizisi sevilen oyuncu kadrosu ile 2. sezon 2. kısmıyla seyirci ile buluşacak. BluTV'de gösterilecek olan dizinin yayın tarihi ne zaman? Kaç bölümden oluşacak? Bu sezon oyuncu kadrosunda kimler var? 2. sezonun 2. kısmının fragmanı ve yayın tarihi...
Çağan Irmak’ın gözünden Türkiye tarihinin en unutulmaz ve en renkli dönemini anlatan 'Yeşilçam' dizisi, 2. sezonunun 2. kısmının tarihi belli oldu. BluTV'de izleyiciyle buluşacak olan Yeşilçam dizisinin 2. sezon kadrosunda kimler var? Yayın tarihi ne zaman? Kaç bölümden oluşuyor? Tüm merak edilenler ve 2.sezonun tanıtım videosu...
YEŞİLÇAM DİZİSİ 2. SEZON 2. KISMI NE ZAMAN?
2. sezonun son 5 bölümüyle kaldığı yerden devam edecek olan Yeşilçam dizisi 10 Aralık’ta BluTV’de izleyicilerle buluşacak. Nostaljik turu tamamlamak üzere izleyicileri ekran başına davet eden dizi pek çok unutulan duyguyu yeniden hatırlatacak.
2. SEZONUN 2. KISMINDA NELER OLACAK?
Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizide izleyicileri ilk sezona göre çok daha renkli, çetin, görkemli ve seyir zevki yüksek bir maraton bekliyor. 70’li yıllara kamerasını çeviren ve 70'li yılların dünyasına yepyeni çehreler de ekleyen dizide sinema tutkunu Semih Ateş’in mücadelesi konu alınacak.
2. SEZONUN 2. KISMINDA KİMLER OLACAK?
Yeşilçam’ın ikinci sezonunda;
- Çağatay Ulusoy
- Afra Saraçoğlu
- Selin Şekerci
- Bige Önal
- Yetkin Dikinciler
- Muhammet Uzuner
- Bora Akkaş
- Nilüfer Açıkalın
- Hilmi Cem İntepe
- Kanbolat Görkem Arslan
- Taner Turan
- Güngör Bayrak yer alıyor.
YEŞİLÇAM DİZİSİNİN 2. SEZON 2. KISMININ FRAGMANI