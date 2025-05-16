Yetenek Sizsiniz Türkiye ne zaman başlıyor? Eda Ece paylaştı!

Ekranların sevilen programı Yetenek Sizsiniz, seneler sonra NOW TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen programın çekimleri başladı. 2018 yılından bu yana ekrana gelmeyen yarışmada en çok merak edilenlerden biri de jüri üyeleri oldu.

YETENEKSİZSİNİZ TÜRKİYE 2025 JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

7 yıl sonra yeniden ekrana gelen Yetenek Sizsiniz yarışmasında Eda Ece, Şevval Sam, Hande Yener ve İlker Ayrık jüri olarak görev yapacak.

YETENEK SİZSİNİZ YARIŞMASININ SUNUCUSU KİM OLACAK?

Yarışmanın sunuculuğunu Alp Kırşan üstelenecek.

EDA ECE KAMERA ARKASI ÇEKİMLERİNİ PAYLAŞTI

Eda Ece çekimleri başlayan Yetenek Sizsiniz yarışmasının kamera arkasını paylaştı. Eda Ece İlker Ayrık'a "İyi ki seni tanımışım" derken, hande Yener'i de öve öve bitiremedi. Eda Ece, Hande Yener hakkında "Şarkılarını ezbere biliyorum, bayılıyorum kendisine" dedi.

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV ekranlarında yayınlanacak yarışma elemeler bittikten sonra ekrana gelecek. Tam tarih net olarak kanal tarafından henüz duyurulmadı.