Yeter ki İste!

Son zamanlarda yapay zekanın hayatımıza iyice yerleşmesi ve bunun sonucunda ‘İnsanlığı ele geçirme’ konusu tartışılırken, aslında farkında olmadan kendi AI’larımız tarafından ele geçirilmiş durumdayız. Bu AI’lar oldukça organik ve kişiye özel, yani düşüncelerimiz. Teknolojinin sebep olduğu saldırılarından nasıl kurtuluruz henüz bilinmiyor ama negatif düşünceleri pozitife dönüştürerek bir şeyleri başarmanın bir yolu var: Olumlama! ‘Güzel düşün, güzel şeyler seni bulsun’ ilkesiyle ilerleyen olumlama üzerine sözü yazar ve Kuantum Master’ı Anette Inselberg’e bırakıyoruz.

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

BİLİNÇALTINI ELE GEÇİRMEK

Düşünmek oldukça basit ve zahmetsiz bir eylem. Hayatın karmaşıklığı ve koşuşturması içinde aklımızdan binlerce düşünce geçiriyoruz ve böylece düşünce bulutunu oluşturuyoruz. Ancak farkında olmadan bu düşünce bulutları, özellikle negatif olanlar birbiriyle çarpışarak büyük bir fırtınanın kopmasına da sebep olabiliyor. Bu durum, kısıtlayıcı bir hal alıp davranışlarımızın ve hayatımızın önüne kocaman bir engel koyuyor. Kısaca kendimizin sabotajcısı oluyoruz. İşte olumlama tam da burada, negatif bulutları dağıtan güneş rolünü üstleniyor.

Olumlama, pozitif ve olumlu ifadelerin bilinçli bir şekilde tekrarlayarak bilinçaltı düşüncelerin yeniden şekillendirilmesini amaçlayan bir teknik. Bu teknik, yüzyıllardır farklı kültürlerde ve geleneklerde kullanılarak günümüze kadar geldi. Yazar ve Kuantum Master’ı Anette Inselberg, olumlamayı şu şekilde tanımlıyor: “Bizi yüzde 90 bilinçaltımız, yüzde 10 bilinçli zihnimiz yönetir. Peki, bilinçaltımızda ne var? Bilinçaltımızda çocukluktan, anne babadan, atalardan, kollektif bilinçten aldığımız birçok düşünce vardır ve bu düşüncelerinin bir bölümü hayatımızda tıkanıklıklara, blokajlara ve tekrarlara sebep olur.”

Inselberg, olumlamalar yaparak bilinçaltımızı sıkıştığı bu durumdan kurtarabileceğimizi ve hayatımızın her alanında yollarımızı açabileceğimizi de belirtiyor. Olumlamalar yazılı veya sözlü yapılabilir. Olumlama cümlelerinin kısa, net ve pozitif olması ve bol bol tekrarlanması önemli. Böylece bilinçaltındaki olumsuz düşünceyi olumluya dönüştürülebilir.

“BAŞARAMAM, ŞİŞMANIM, AKILSIZIM”

Olumlama yaparak bilinçaltı zihnini pozitif ve olumlu düşüncelerle programlayarak davranışları ve deneyimler etkilenebilir. Düzenli tekrarlamalar sayesinde olumlu düşünceler daha derinlere yerleşiyor ve bu da kişinin genel yaşam kalitesini ve deneyimlerini olumlu yönde etkiliyor. Inselberg, pozitif sonuçlar için olumlu düşüncelere kucak açılmasını ve zihnimizde yaşamasına izin vermemiz gerektiğini dile getiriyor.

“Theta Healing seminerlerimde olumlamalarla ilgili şu örneği veriyorum: Beynimizde birbiriyle iletişimde olan nöronlar (sinir uçları) var ve bunlar sürekli birbirleriyle iletişim halindedirler. Eğer biz sürekli ‘Başaramam, şişmanım, akılsızım’ gibi olumsuz düşünceler içerisindeysek beynimizde bu düşünceye ait bir otoban var demektir ve kendimize bu düşünceler doğrultusunda bir hayat oluştururuz. Çünkü bilinçaltımızda ne varsa hayatımızda da o vardır. Ama bizler değişmeye karar verir ve ‘Başarılıyım, ideal kilomdayım, akıllıyım’ gibi olumlamalar yapmaya başlarsak bilinçaltımızda bu düşüncelere ait yeni bir yol oluşturmaya başlarız. Bu olumlamaları yapmayı sürekli bir hale dönüştürürsek bu yeni yol bir otobana dönüşür ve olumsuz düşüncelere ait otobanımız da yavaş yavaş daralır ve sonunda kapanır. Böylelikle oluşturduğumuz olumlu otobanı hangi düşüncelerle oluşturursak hayatımızı o yöne doğru değiştirmiş ve dönüştürmüş oluruz.”

21 GÜNDE GELEN CEVAP

Olumlama yaparken 21 gün kuralını da aklımızın bir kenarında tutmak gerekiyor. 21 gün kuralı, yeni bir alışkanlığın oluşması veya bir davranışın değişmesi için gereken zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bir alışkanlık istikrarlı bir şekilde uygulandığı takdirde, 21 gün içinde kökleşeceğini ve otomatik hale geleceğini öne sürüyor.

Kişiyi rahatlatacağı ve enerji alanı açacağı için olumlama yapmadan önce duş almayı, rahatlatıcı ama sözsüz meditasyon müziği dinlemeyi ve yürüyüş yapmayı tavsiye eden Inselberg, “Olumlamaların kendimize yeni ve pozitif bir yol açması için en az 21 gün tekrar edilmesi gerekir. Bu 21 gün içinde yeni düşünce en az bir kez yüksek sesle söylemelidir. Yazmak da çok faydalıdır. Ayrıca yatmadan önce olumlama yapmak çok önemli. Bana ‘Bilinçaltımda ne var bilmiyorum’ diyenlere, ‘Yaşadığın hayata bak’ diye cevap veririm. Çünkü bilinçaltımızda ne varsa o hayatı yaşarız” diyor.

Inselberg’ün “Her Şey Değişir” kitabında bu konuyla ilgili şu örnek veriliyor: “Alarmınızı saat 11.00, 15.00 ve 19.00’a kurun ve alarm çaldığında o anda ne düşündüğünüzün farkına varın. Bu sizin bilinçaltınızla ilgili fikir verecektir. Olumsuz bir düşünce fark ettiğinizde hemen ‘İptal, iptal, iptal’ diyebilirsiniz. Ya da her olumsuz düşünce için bir tane olumlu cümle oluşturup bu yeni düşünce yapısının enerjisini evrene yayabilirsiniz.”

İŞİN SIRRI SABIR

21 gün kuralı ile birçok şey değişebilir ancak yeni bir alışkanlığın oturması veya bir davranışın değişmesi için gereken süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazıları için 21 gün yeterli olabilirken, bazıları için daha fazla sürebiliyor. Bir alışkanlığın kökleşmesi için sürenin daha uzun olabileceği unutulmamalı. Bu durumda Inselberg, olumlama yaparken sabırlı olmanın ve mutlaka sebat ederek devam edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

“Theta Healing seminerlerimin birinde bir öğrencim olumlamaları yaptığını ama sonuç alamadığını dile getirmişti. Ne kadar süredir yaptığını sorduğumda aldığım cevap, ‘10 gün’ olmuştu. 20, 30, 40 sene olumsuz düşüncelerle otobanlar yapmışız. Şimdi onların küçülüp yeni olumlu otobanların oluşması için sabırlı, sebatlı ve istikrarlı olmalı ve bilinçaltımızı eğitmeliyiz. Ayrıca uyumadan hemen önce olumlama çalışması yapmak çok önemli çünkü bilinçaltımız o anlarda çok açık olduğu için olumlamaların etkisi hızlıca hayatımızda görülebilir.”

Olumlama yaparak hayatımızla ilgili her şeyi değiştirebiliriz çünkü bilinçaltı gerçekle hayali ayırt edemiyor ve bu yüzden bilinçaltı eğitilebilir. “‘Benim yazlığım var, orada arkadaşlarımla güzel bir akşam yemeği yiyorum. Bahçemden topladığımız domates, salatalık, nane, dereotu ve limonla harika bir salata yaptık. Yemekten sonra izlediğimiz dizi çok eğlenceliydi. Bol kahkahalı harika bir sohbetten sonra yarın denize gitmek üzere anlaştık’ diye bir olumlama metnini her gün okusak ve istediğimiz bir yazlık ev fotoğrafının yanına kendimizin ve arkadaşlarımızın fotoğrafını koysak bilinçaltımız bunun gerçek olduğunu düşünüp gerçekleştirmek için harekete geçmeye başlayacaktır.”

RİTÜELLER

Inselberg ritüellerinde olumlamaları çok kullandığını ve böylelikle kişilerin bilinçaltı düşüncelerini değiştirip yeni hayatı oluşturmanın tohumlarını attığını söylüyor. “Her Şey Değişir” kitabında yer alan “21 Günlük Su Tuz Sirke” ritüelini de paylaşıyor.

“Her sabah bir bardak suya bir kaşık tuz ve bir kaşık elma sirkesi koyup, “Üzerimdeki tüm ağırlıkların, negatifliklerin, kem göz enerjisinin, nazarın bu bardakta toplanmasına niyet ediyorum” dedikten sonra bardağı yattığımız odaya yerleştiriyoruz. Böylece tuz ve elma sirkesinin frekansıyla kişiyi bedenen, yaptığımız niyet tekrarlarıyla ise bilinçaltı düzeyinde tüm negatifliklerden arındırmış oluyoruz.”

“‘Servet’ ritüelinde ise cam bir kaseye tuz ve üç adet madeni para koyup, ‘Parayla ilgili tüm blokajlarım ve nazarlarım çözülüyor, servet, zenginlik, bol parayı hayatıma davet ediyorum. Haydi evren bana bol para gönder’ diyerek kaseyi 7 gün boyunca mutfak ocağının yanında beklettiriyorum. Diğer bir deyişle olumlama yaptığımız obje sürekli olarak göz önünde bulunuyor. Bilinçaltı kaseyi her gördüğünde olumlama cümlesini hatırlayacak ve yeni bir yol oluşturmamız için nöronları harekete geçirecektir.”

21 gün kuralı, yeni bir alışkanlığın oluşması veya bir davranışın değişmesi için gereken zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

PARA OLUMLAMALARI

Ben para mıknatısıyım.

Bildiğim ve bilmediğim her türlü hayırlı kaynaktan para bana geliyor.

Para bana kolaylıkla gelir.

Ben servet sahibiyim.

Ben zenginim.

Gelirim sürekli olarak artıyor.

Hayatıma bol miktarda para kolaylıkla akıyor.

Bol param var.

Ben multi-milyarder’im.

Parasal olarak özgürüm.

KARİYER OLUMLAMALARI

Ben başarılıyım.

Sevdiğim işi yapıyorum ve harika bir gelirim var.

İş hayatında fırsatları kendime çekiyorum.

İşimde büyük miktarda para kazanıyorum.

Kariyerimde ilerlemek mümkün ve güvenli.

İyi bir kariyerimin olmasına layığım ve bunu hak ediyorum.

Gelirim sürekli artıyor.

İşe yatırdığım para kat fazlasıyla geri dönüyor.

Hayatımın işini buldum, seviliyorum ve çok para kazanıyorum.

İyi bir kariyerimin olması güvenlidir.

SAĞLIK OLUMLAMALARI

Bedenim güçlü ve sağlıklı.

Bağışıklık sistemin güçlü ve sağlıklı.

Hızlıca ve kolayca iyileşirim.

Her hücrem güçlü ve sağlıklı.

Tüm organlarım sağlıklı.

Sağlıklı olmaya izinliyim.

İyileşmem için doğru ve uygun tedavi bana kolaylıkla gelir.

Sağlığı ve mutluluğu hak ediyorum.

Sağlıklı olmaya ve sağlıklı yaşamaya izinliyim.

Bedenim sağlık, mutluluk ve huzurla dolu.

AŞK OLUMLAMALARI

Mutlu bir beraberliği (evliliği) hak ediyorum.

Beni mutlu eden bir aşk yaşamaya izinliyim.

Sevilmeye değerim.

Hayatıma karşılıklı aşkın ve uyumlu ruh eşinin girmesine izin veriyorum.

Seviyor, seviliyor ve karşılıklı aşkı hak ediyorum.

Mutlu bir aşk, evlilik, beraberlik yaşamak mümkün.

Karşılıklı aşkın hayatıma getirdiği mutluluğu kabul ediyorum.

Aşkın yüzüme yansıttığı mutluluğu hissediyorum.

Bir ilişki içinde olmak güvenlidir.

Mutlu bir beraberlik yaşamak mümkün.

ANETTE INSELBERG KİMDİR?

@anette_inselberg

Uzun süre finans sektöründe çalıştıktan sonra bu sektörün kendisine göre olmadığını keşfeden Anette Inselberg, Türkiye’den başlayarak dünyayı dolaşmaya, kişisel gelişim kitapları okumaya ve bu konuyla ilgili seminerlere katılmaya başlayarak kişisel gelişim yolculuğunu başlattı. Bu birikimler kendisini yazmaya yöneltti ve “Zamazingo” (www.anetteinselberg.com) isimli bir blog açtı. Kişiyi bloke eden bilinçaltındaki kilitlerin açılımlarına vesile olan Theta Healing, iç benlikle iletişime geçilmesine yarayan JAAS (Jean Adrienne Arındırma Sistemi – InnerSpeak) ve enerji düzeyini yükselten Sarkaç (Spiritüel Dowsing) eğitimlerini vermeye başladı. “Her Şey Değişir” ve “Gerçekten İstiyor Musun?” kitaplarını da çıkardı.