Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Yılbaşı ağacı süsleme fikirleri, püf noktaları

Yeni yıl yaklaşıyor. 2022’ye hazırlandığımız bu günlerde tatlı bir yılbaşı heyecanı da başladı. Noel gecesinin kusursuz olabilmesi için yapılacaklar listesinin başında ağaç süsleme geliyor. Her yeni yılda çam ağaçlarının eşsiz güzelliklerine eklenen yılbaşı süsleri, insanlara mutluluk ve heyecan veriyor. Peki ağaç süsleme geleneği nereden geliyor? Yılbaşı ağacı nasıl süslenir? En iyi yılbaşı ağacı nasıl dekore edilmelidir? Etkileyici yılbaşı ağacının püf noktaları neler?

YILBAŞI AĞACI SÜSLEME GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

Hepimizin büyük bir keyifle yaptığı yılbaşı ağacını süslemek aslında çok eski kültürlere ve tarihe dayanıyor. Ağaç süslemenin o yılı güzel geçirmek istemenin bir parçası olduğu düşünülür.

Eski kültürlerden beridir, ağaca değer verilmekte ve kutsal sayılmaktadır. Bu birçok kültürde görülür. Paganların Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlanıp, ev ve ambarlarını ağaçlar ile donatma geleneği devam etmiştir. Şeytanları korkutmak için de yapılmıştır.

Sonraları Almanlar ağacın üzerine kutsanmış ekmeği simgeleyen hamursuz ekmek parçaları asarlardı ve bu şekilde şükrederlerdi. Aynı zamanda İsa’yı simgeleyen mum da astıkları görülmüştür.

Daha sonraları İngiltere ile birlikte 19. yy.da Noel ağacı yaygınlaşmaya başlandı. Bu durum sonrasında bir moda halini aldı.

YILBAŞI AĞACI NASIL SÜSLENİR?

Peki yılbaşı ağacı nasıl süslenir? Yılbaşı ağacı süslemenin inceliklerini öğrenmek isteyenler için adım adım yılbaşı ağacı süsleme rehberi oluşturduk. Yılbaşı ağacınızın en güzel şekilde görünmesini sağlamanın yollarına birlikte bakalım:

1. Ağaç seçimine dikkat edin

İlk olarak dikkat gereken şey uygun ağaç seçimi. Dışarıda gördüğümüz kocaman dev çam ağaçlarını, evimize taşımak istiyor olsak da bu çok mantıklı bir tercih olmayabilir. Çünkü en iyi sonucu elde etmek için mekana göre bir ağaç seçmenizde fayda var. Evinizdeki ağacı için öncelikle lokasyon belirleyip oraya yakışacak ebatlarda ağaç almak şık görünüm sağlayacaktır. Aynı zamanda küçük bir yılbaşı ağacı seçerek üzerine fazlasıyla süs eklemek de ağacınızı kötü gösterebilir.

2. Ağacı kabartın

Plastik yılbaşı ağaçları sene içerisinde kullanılmadıkları süreçte kutuda saklanmaktadırlar. Bu sürede ağacın dalları ezilir ve söner. Ağacı süslemeden önce dalları kabartmanız ağacınızın daha güzel ve görkemli görünmesini sağlar.

3. Süslemeye ilk olarak ışıklandırmadan başlayın

Işıklandırma süslemenin en önemli detaylarından. Yılbaşı süslemesine başlama niyetinde olanlar öncelikle ışıklardan başlamalı. Eğer süs toplarını ilk olarak asarsanız ışıkların kablolarını yerleştirmekte zorlanabilirsiniz. Süs ışıklarını yerleştirmenin en iyi yolu, onları ağacın tepesinden aşağıya doğru bir spiral şeklinde yerleştirmektir. Özellikle gözalıcı bir diğer şey ise ağacın gövdesine sarabileceğiniz ikinci bir sıra süs ışıklarıdır. Böylece ağacın iç kısımlarını ve altına yerleştireceğiniz hediyeleri de mükemmel bir şekilde aydınlatmış olursunuz.

4. Önce ağacın en tepesinden başlayın

Ağacınızın ilk en tepesinden başlayın çünkü en tepesine ulaşmak biraz zorlayacaktır süsleri bozmamak adına ilk başta ağacın taç kısmını ekleyin. Bir melek veya bir yıldız ekleyebilirsiniz. Konsept bir ağaç yapacaksanız konsepte uygun bir taç ekleyebilirsiniz.

5. Ağacınızı süslerken bir konsept belirleyin ve renk uyumu yakalayın

Yılbaşı ağacınızı süslerken kullandığınız renklerin uyum içinde olması önemli. Renkli toplar ve bu renkli toplara eşlik edecek diğer aksesuarların arasındaki renk uyumuna dikkat edin. Doğal bir görüntü sağlayabilmek adına süsleri dizerken en küçük süsleri en üste, en büyükleri ise en alta asın. Ağacınızı süslediniz sırada ağacın en göze çarpan noktasını doldurmaya. Zirvede büyük bir yıldız, kocaman pırıltılı bir küre, şapka, kalp veya melek figürlerini tercih edebilirsiniz.

Yapay kelebekler, yapay yeşil yusufçuklar ve yapay yaprak süslerle de ağacınızı süsleyebilirsiniz. Ağacınız masalsı bir havaya sokacaktır.

Gerçek kozalaklardan sen de bir yılbaşı ağacı süsü yapabilirsin. Bir kozalak bulup bir ip geçirmek yeterli. Dilersen boyayarak rengarenk kozalaklar yapabilirsin!

Yılbaşı ağacında kullanılan eldiven ve çoraplar ile istediğiniz yılbaşı etkisini oluşturabilirsiniz. Örneğin birkaç adet küçük çorap ve eldiveni yılbaşı ağacına ekleyebilirsiniz. Böylece kış mevsiminin sunduğu atmosferi çok daha kolay bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Ayrıca daha renksiz yuvarlak topları ağacın derinliklerine eklemelisiniz böylelikle ağaçın arasından geçen ışıkları yansıtacaktır ve daha çok ışık saçacaktır.

6. Dilek kartları ekleyebilirsiniz

Yılbaşı ağacına eklenen dilek kartlarının şans getireceğine dair bir inanış da bulunuyor. Dolayısıyla siz de dileklerinizi yazmış olduğunuz minik dilek kartları ile yılbaşı ağacınızı süsleyebilirsiniz. Ayrıca sadece kendi dileklerinizi değil, misafirlerinizin yazdığı dilek kartlarını da ekleyebilirsiniz.

7. Atıksız süsleme

Portakal veya limonları önce kurutun. Kuruttuğunuz limon ve portakalın boşluk olan kısımlarından kalın bir ip geçirerek bağlayın. Mükemmel bir yılbaşı ağacı süsü olabilir. Ayrıca kuruttuğunuz meyveler yılbaşı ağacınıza farklı bir konsept katacaktır.

8. Kurdelelerle süsleyin

Ağacın süslemesi bittikten sonra etrafını veya ağaç katmanlarını kurdele ile süsleyebilirsiniz. Kalın bir kurdele ile süslemek işinizi kolaylaştıracaktır. İki şerit stilini katmanlayın ve uçlarına yaratıcı bir dokunuşla tamamlayarak yetenek katın.

9. İlginç ayrıntılar ekleyin

Karmaşık süslemeler, ağacınızın görünümünü vurgulamanın bir yoludur. Birçok yadigar veya eski süs, muhteşem detayları öne çıkarır . Şimdi onları kullanma zamanı. Canlı renk patlamaları ile ağacınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

10. Kar spreyi kullanın

Ağacınızı ışık ve süslemelerle donattıktan sonra biraz da kış esintisini evinize taşımak ağacınızda hoş bir görüntü yaratabilir. Ağacınızın üstüne ve birazda altında kalan kısma kar spreyi sıkabilirsiniz.

11. Ağacın etrafını ihmal etmeyin

Yılbaşı ağacınızı süslemek kadar önemli bir diğer konu ise ağacın etrafını süslemek. Yılbaşı ağacını harika bir şekilde süslemiş olsanız dahi etrafını boş bırakmak çok mantıklı bir tercih olmayabilir. Hem ağacınızı hem de evinizi daha güzel göstermek için ağacın etrafını da süslemeyi tercih edebilirsiniz. Ağacın hemen altına farklı boyutlarda hediye paketleri yerleştirmek oldukça güzel gözükecektir.

Ağacının etrafına mumlar yerleştirmeyi de unutmayın. Mumların loş bir ortam oluşturması oldukça hoş gözükecektir.

12. Ağacınızın altına da örtü serebilir veya yer peluşu serebilirsiniz

Ağacınızın altına beyaz peluştan halı sermeniz ağacınızın rengini ve görüntüsünü ortaya çıkaracaktır. Ayrıca peluş halınızla kar görüntüsü verebilir ve ağacınızın altında da süslemelere devam edebilirsiniz.

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