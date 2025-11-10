Yılbaşı hediyeleri 2026: 200 -500 TL arası uygun fiyatlı hediye önerileri
Yılbaşı heyecanını yaşarken bütçeyi de düşünmek çok önemli. Sevdiklerinizin hem beğeneceği hem de kullanışlı bulacağı, aynı zamanda cebinizi yormayacak, uygun fiyatlı yılbaşı hediyesi önerilerini sizin için derledik...
Flying Tiger- Kardanadam Şeklinde Seramik Kupa 400 ml- 350 TL
Gratis- Jacques Saint Pres Version Wood EDT Erkek Parfüm 100 ml- Gratis kart ile 500 TL
Defacto- Kadın Yılbaşı Temalı 2'li Pamuklu Uzun Çorap- 199 TL
HM- Suni Elmas İşlemeli Taç- 499 TL