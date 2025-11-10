10 Kasım

Yılbaşı hediyeleri 2026: 200 -500 TL arası uygun fiyatlı hediye önerileri

Yılbaşı heyecanını yaşarken bütçeyi de düşünmek çok önemli. Sevdiklerinizin hem beğeneceği hem de kullanışlı bulacağı, aynı zamanda cebinizi yormayacak, uygun fiyatlı yılbaşı hediyesi önerilerini sizin için derledik...

Elele Online

Flying Tiger- Kardanadam Şeklinde Seramik Kupa 400 ml- 350 TL

Gratis- Jacques Saint Pres Version Wood EDT Erkek Parfüm 100 ml- Gratis kart ile 500 TL 

Defacto-  Kadın Yılbaşı Temalı 2'li Pamuklu Uzun Çorap- 199  TL

HM- Suni Elmas İşlemeli Taç- 499 TL