'Evde Tek Başına'nın başrol oyuncuları, 35 yıl sonra bir araya geldi
"Evde Tek Başına Kadrosundan Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Kare" Sinema tarihinin en sevilen serilerinden 'Evde Tek Başına'nın yıldız isimleri, tam 35 yılın ardından bir araya geldi. Filmin başrol oyuncularının bu özel buluşması, hem sinema dünyasında hem de dünya çapındaki hayran kitlesinde büyük bir heyecan yarattı.
Evde Tek Başına (1990) ve devam filmi Home Alone 2: Lost in New York (1992), yılbaşı günlerinin efsanesi haline gelen iki yapım...Serinin ilk filmi, 1990'da vizyona girerken 35 yıl sonra bile milyonlarca insanın hafızasında yer almaya devam ediyor.
'Evde Tek Başına'nın başrol oyuncuları, 35 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
Sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern birlikte bir restoranda buluşmuş görünüyor. Üçlünün Dubai'de bir mekânda buluştuğu öğrenildi.
Fotoğrafların internette dolaşıma girmesiyle, 'Evde Tek Başına' hayranları heyecan ve sevinç duygusunu bir arada yaşadı. Bazıları, yeni bir devam filminin geleceği beklentisi taşıdığını sosyal medyada dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı; "Onlarla ilgili yeni bir film hayal edin. 'Kevin', artık bir baba olarak oğlunu evde unutuyor. Ve suçlular olay yerine geri dönüyor" mesajını paylaştı.