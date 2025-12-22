'Evde Tek Başına'nın başrol oyuncuları, 35 yıl sonra bir araya geldi

Fotoğrafların internette dolaşıma girmesiyle, 'Evde Tek Başına' hayranları heyecan ve sevinç duygusunu bir arada yaşadı. Bazıları, yeni bir devam filminin geleceği beklentisi taşıdığını sosyal medyada dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı; "Onlarla ilgili yeni bir film hayal edin. 'Kevin', artık bir baba olarak oğlunu evde unutuyor. Ve suçlular olay yerine geri dönüyor" mesajını paylaştı.