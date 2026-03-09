Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood: Frodo’yu başkasının canlandırmasını istemem
Elijah Wood, 2027 sonunda vizyona girmesi planlanan The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminde Frodo rolünü kimseye devretmek istemediğini açıkladı. Rol arkadaşı Ian McKellen’ın açıklamalarını doğrulayan oyuncu, resmi duyuru yapılmasa da projeye geri dönme fikrine açık kapı bıraktı. Yeni film, efsanevi ekibi yıllar sonra beyaz perdede yeniden bir araya getirecek.
Yüzüklerin Efendisi serisinin ikonik karakteri Frodo Baggins’e hayat veren Elijah Wood, Orta Dünya’ya geri dönme ihtimali hakkında konuştu. Andy Serkis’in yöneteceği The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi gündemdeyken, Wood’un açıklamaları hayranları heyecanlandırdı...
“HENÜZ RESMİ BİR DUYURU YAPILMADI”
The Times’a konuşan oyuncu, rol arkadaşı Ian McKellen’ın geçtiğimiz yıl bir etkinlikte filmle ilgili verdiği ipuçlarını doğruladı. Proje hakkında temkinli konuşan Wood, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz resmi bir duyuru yapılmadı ama Ian geçen ağustosta ağzındaki baklayı çıkardı. Yani ihtimal yüksek. Resmi bir açıklama gelene kadar bir şey söyleyemem ama yeni bir film fikri beni heyecanlandırıyor. Orta Dünya gibi bir evren için yeni filmlerden bahsedildiğinde insan biraz geriliyor; herkes bu dünyanın bütünlüğünün korunmasını istiyor. Ancak bu hikaye eğlenceli ve heyecan verici. Sanki eski ekip yeniden toplanıyormuş gibi gerçek bir his var."
ELIJAH WOOD, FRODO'YU SAHİPLENİYOR
2027 sonunda vizyona girmesi beklenen yeni film, Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi arasındaki dönemi mercek altına alacak. Ian McKellen’ın Gandalf rolünü başka birine devretmek istememesi üzerine Wood, karakterine olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:
"Onu tamamen anlıyorum. Ben de sağ olduğum ve oynayabildiğim sürece Frodo’yu başkasının canlandırmasını kesinlikle istemem. Sinemada o şapkanın döndüğünü ve altındakinin Gandalf olduğunu görmenin ne kadar keyifli olacağını biliyorum. Ben de bir hayranım ve her şeyin nasıl bir araya geleceğini merakla bekliyorum."
EFSANE KADRO YENİNDEN BİR ARADA
2001 yılında Peter Jackson yönetmenliğinde başlayan seri, Elijah Wood’u dünya çapında bir şöhrete taşımıştı. Wood, Frodo rolünü en son 2012 yapımı The Hobbit: An Unexpected Journey filminde kısa bir süreliğine yeniden üstlenmişti.
Warner Bros. ve New Line Cinema bünyesinde geliştirilen yeni projelerde, orijinal üçlemenin arkasındaki Oscar ödüllü ekip (Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens) yapımcı koltuğunda oturuyor. Senaryo ekibinde ise Walsh ve Boyens’e Phoebe Gittins ile Arty Papageorgiou eşlik ediyor.