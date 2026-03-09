Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood: Frodo’yu başkasının canlandırmasını istemem

“HENÜZ RESMİ BİR DUYURU YAPILMADI”



The Times’a konuşan oyuncu, rol arkadaşı Ian McKellen’ın geçtiğimiz yıl bir etkinlikte filmle ilgili verdiği ipuçlarını doğruladı. Proje hakkında temkinli konuşan Wood, şu ifadeleri kullandı:



"Henüz resmi bir duyuru yapılmadı ama Ian geçen ağustosta ağzındaki baklayı çıkardı. Yani ihtimal yüksek. Resmi bir açıklama gelene kadar bir şey söyleyemem ama yeni bir film fikri beni heyecanlandırıyor. Orta Dünya gibi bir evren için yeni filmlerden bahsedildiğinde insan biraz geriliyor; herkes bu dünyanın bütünlüğünün korunmasını istiyor. Ancak bu hikaye eğlenceli ve heyecan verici. Sanki eski ekip yeniden toplanıyormuş gibi gerçek bir his var."