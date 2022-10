6. Pembe Festival 8 Ekim’de gerçekleşecek

Kurulduğu günden bu yana kadınları meme sağlığı konusunda bilinçlendiren ve ön teşhisin önemine dikkat çeken Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER), Ekim ayında gerçekleştireceği birçok faaliyetle kadınların daha sağlıklı bir hayata kavuşmasına destek olacak. MEMEDER, Ekim Meme Sağlığı Farkındalık Ayında, kadınların meme kanserine kayıtsız kalmamaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları konusunda hatırlatma yapıyor.

Ülkemizde her 8 kadından birinde görülen meme kanseri konusunda erken teşhisin önemine dikkat çekmek için 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren MEMEDER, Ekim – Meme Sağlığı Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara ulaşmak için kolları sıvadı. Sadece cinsiyetlerinden dolayı en fazla risk altında olan kadınların erken tanı için meme kanseri taramalarına katılımlarını teşvik etmek üzere çalışan MEMEDER, en güncel bilimsel gelişmeler ışığında kadınların erken teşhisle hayata tutunmalarına destek olmak için yol gösteriyor.

Her sekiz kadından biri meme kanseri

Meme kanseri ile ilgili bilgi veren MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Vahit Özmen, dünyada her yıl 2 milyondan fazla kadına meme kanseri tanısı konulduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de ise meme kanseri tanısı konulan kadın sayısının yılda 25 binden fazla olduğunu söyledi. Özmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün dünyada meme kanseri sıklığı, akciğer kanserini geçerek birinci sıraya yerleşmiştir. Ayrıca dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser olup, tüm kadın kanserlerinin yüzde 25’ini oluşturmaktadır. 70 yaşına kadar yaşayan her 8 kadından birinde meme kanseri ortaya çıkmaktadır. Meme kanseri sıklığı 50 yaşından sonra artmaktadır. Ülkemizde nüfusun genç olması mamografi ile taramanın 40 yaşında başlamasını sağlamıştır. Ayrıca çekilen mamografi sayısının artması ve mamografik taramanın ücretsiz olması, kadınların yaşam tarzının giderek değişmesi (geç doğum yapmak, giderek artan hareketsizlik, obezite, emzirme süresinin kısalması vs.), nüfusun artması ve nüfusun yaşlanması meme kanseri sıklığının son 20 yılda iki katından daha fazla artmasına neden olmuştur.”



6. Pembe Festival 8 Ekim’de Florence Nightingale Hastanesi’nde

Bu yıl 6.’sını düzenleyecekleri Pembe Festival ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özmen, “Covid 19 pandemisi nedeniyle son iki yıldır online yapabildiğimiz festival ve etkinliklerimizi bu yıl 8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde gerçekleştireceğiz. Çırağan Palace Kempinski, Nesfit, Roche, Doğan Holding ve Suzuki’nin destekleriyle hayata geçirdiğimiz Pembe Festival’de kadınlar bilim insanlarından meme kanseriyle ilgili bilgi alırken; nefes terapisi ve yoga atölyesi gibi etkinlikler ile de keyifli dakikalar geçirecekler. Katılımın ücretsiz olduğu bu etkinliğe tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Bu festival sırasında tüm dostlarımızla bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

Farkındalık projeleri Ekim ayı boyunca devam edecek

Prof. Dr. Vahit Özmen, Ekim ayında gerçekleştirecekleri diğer farkındalık etkinlikleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Meme Sağlığı Farkındalık Ayı” olan Ekim ayında, Nesfit ile iş birliğimiz kapsamında birlikte yürüttüğümüz “Pembe Kurdele” kampanyası çerçevesinde meme sağlığı farkındalığını artırmak adına on binlerce kadının hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Pembe Kurdele projesinin 10. yılı hedefleri doğrultusunda meme sağlığı farkındalığının ve rutin meme kontrolü alışkanlığının düşük seyrettiği Muş, Van ve Gaziantep’te son iki yılda tarama yaptırmamış 1000’i aşkın kadına ulaşarak düzenli kontrolün ve erken teşhisin önemini hatırlatacağız. Ayrıca Çırağan Palace Kempinski İstanbul ile tam sekiz yıldır aralıksız olarak birbirinden özel aktivite ve etkinlikler düzenleyerek farkındalığın ve erken teşhisin önemine dikkat çekiyoruz. Bu yıl ayrıca Roche Türkiye ile de ülkemizdeki tüm aile hekimlerimize meme kanseri bilgilendirme kursları düzenlemeyi planlamaktayız. Big Chefs, Göçmen Artisan Bakery, Alix Avien, Penti ve Worwerk’e de Ekim ayı boyunca gerçekleştirdikleri farkındalık kampanyaları ile destekçilerimiz arasında yer aldıkları için teşekkür ediyoruz”.