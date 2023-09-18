Aç karnına amla suyu içmenin sağlığa 12 faydası

Ayurveda tıbbı, Hint bektaşi üzümü olarak da bilinen amla'yı bir iksir olarak kabul eder. Besin açısından yoğun olan bu meyve, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir ve bu da onu genel sağlığınız için son derece faydalı kılar. International Journal of Pharmaceuticals'da yayınlanan bir araştırmaya göre amla, mevsimsel grip ve enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek güçlü antiinflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Nemlendirici özelliğinden dolayı cilde ve saça da faydalıdır. Genel olarak amla, normal beslenmenize dahil edilmesi gereken bir süper besindir.

AMLA SUYUNUN FAYDALARI

İşte aç karnına amla suyu içmenin sağlığa 12 nihai faydası:

1. Amla C vitamini açısından zengindir

Amla, antioksidan özellikleriyle bilinen C vitamini ile doludur. Sabahları amla suyu içmek bağışıklık sisteminize önemli bir destek sağlayabilir, enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olabilir ve genel sağlığı geliştirebilir.

2. Amla'nın antiinflamatuar özellikleri vardır

Amla, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve potansiyel olarak kronik sağlık sorunlarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler içerir. Düzenli tüketimi eklem ağrısını ve şişmeyi azaltmaya bile yardımcı olabilir.

3. Amla sindirimi destekler

Amla suyunun ayrıca mide sularının salgılanmasını uyararak ve besin emilimini artırarak sindirime yardımcı olduğu da bilinmektedir. Bu hazımsızlık, asitlik ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

4. Amla metabolizmayı hızlandırır

Amla temel vitamin ve mineraller açısından zengin olduğundan, aç karnına amla suyu içmek özellikle metabolizmayı hızlandırabilir, bu da kilo yönetimi ve kilo verme çabaları için faydalı olabilir.

5. Amla kan şekeri düzeylerini yönetmenize yardımcı olur

Diyabetli veya bu durumu geliştirme riski taşıyan kişiler için amla suyu kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilir.

6. Amla suyu kalp sağlığını destekler

Amla'nın ayrıca yüksek lifi ve polifenoller gibi antioksidanların varlığı sayesinde kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve kalp sağlığını iyileştirdiği, kalp hastalıkları riskini azalttığı biliniyor.

7. Vücudunuzu amla suyuyla arındırın

Vücudunuzu detoksifiye etmek istiyorsanız amla suyu faydalı bir sabah içeceği olabilir. Toksinleri temizleyen ve daha temiz bir cilde, gelişmiş enerji seviyelerine ve daha iyi bir genel sağlığa katkıda bulunan, detoksifiye edici bir madde olarak görev yapar.

8. Amla cilde iyi gelir

Amla suyundaki yüksek C vitamini içeriği, kollajen üretimini teşvik ederek ve UV ışınlarından kaynaklanan cilt hasarına karşı koruyarak cilt sağlığını iyileştirebilir, bu da daha sağlıklı ve daha parlak bir cilt sağlar.

9. Amla suyu saç büyümesini hızlandırabilir

Amla ayrıca saç sağlığını teşvik etmesiyle de bilinir. Amla suyu içmek saç köklerini güçlendirebilir, saç dökülmesini azaltabilir ve saçınızın genel kalitesini ve dokusunu iyileştirebilir.

10. Amla bağışıklığı güçlendirir

C vitamini içeriği nedeniyle amlanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği de bilinmektedir. Düzenli tüketimi savunma mekanizmalarınızı güçlendirerek enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha güçlü olmanızı sağlar.

11. Amla suyu stresi azaltabilir

Amla'nın adaptojenik özellikleri vardır, bu da stresi azaltmaya ve zihinsel berraklığı artırmaya yardımcı olabileceği anlamına gelir. Vücudun duygusal ve fiziksel strese tepkisini iyileştirmeye yardımcı olur.

12. Amla görme yeteneği için harikadır

Amla, iyi görüş için mükemmel olan bir A vitamini kaynağıdır. Amla suyunun düzenli tüketimi daha iyi göz sağlığına katkıda bulunabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltabilir.

Evde amla suyu nasıl yapılır?

İçindekiler

5-6 amla (bektaşi üzümü)

Zencefil

Bal

Su

Yapılışı:

Adım 1: Amla'yı iyice yıkayın ve küçük parçalar halinde doğrayın, çekirdeklerini çıkarın.

Adım 2: Şimdi pürüzsüz bir form elde etmek için amla parçalarını suyla karıştırın.

Adım 3: İşlem tamamlandıktan sonra zencefil ve balı (zevkinize göre) ekleyin ve bir kez daha karıştırın.

Adım 4: Posa ve tohumları çıkarmak için suyu karıştırın.

Adım 5: Bir bardağa 2 küp buz ekleyip içerek servis yapın.