Albümin yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? Albümin normal değeri nedir?

Kanda en çok bulunan protein türü albümindir. Vücutta, albümin çeşitli yerlerde üretilir ve çeşitli fonksiyonları vardır. Koç Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Bölümü Dr. Burçin Sağlam, Albümine dair merak edilenleri anlattı.

Albümin nedir, ne işe yarar?

Albümin kanımızda en fazla bulunan en önemli protein yapılarından biri olup, karaciğer aracılığıyla sentezlenir. Ana görevi, damar içinde onkotik basıncı oluşturarak, suyun damar içinde tutulmasını sağlamaktır. Böylece, damar dışı dokuda sıvı birikimini (ödemi) engeller. Aynı zamanda, birçok elektrolit, hormon, yağ asidi ve vitaminin kan dolaşımında taşınmasını sağlar. Kanın viskozitesini, asit- baz dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Albümin normal değeri nedir?

Albümin değerinin kanda referans aralığı 3.4-5.4 g/dL’dir. Karaciğerde albümin sentezi sürekli devam etmekte olup, günlük ortalama 15 g albümin sentezlenmektedir. Bu değer, vücutta gelişen ihtiyaca göre değişebilmektedir.

Albümin testi neden yapılır?

Hekim tarafından rutin tarama amaçlı, beslenme durumunu gözlemleme, karaciğer fonksiyonları ve bazı böbrek hastalıklarını değerlendirmek amaçlı yapılabilir.

Albümin testi ne zaman gereklidir?

Tarama amaçlı her zaman yapılabilmekte ancak vücutta, bacaklarda ve göz kapaklarında ödem oluşması, sarılık, uzamış ishal, idrarda köpüklenme, halsizlik, kilo kaybı gelişiminde ve beslenme yetersizlikleri gibi klinik durumlarda, albümin değeri mutlaka kontrol edilmelidir.

Albümin yüksekliği nedir? Neden olur?

Albümin yüksekliği, kandaki albümin seviyesinin referans aralığın üzerinde olma halidir. En sık neden vücuttan sıvı kaybı ile gelişen ishal, kusma, idrar söktürücü kullanma, sıvı alımında azalma gibi dehidrasyona bağlı gelişen klinik tablolarda görülür.

Albümin düşüklüğü nedir?

Kan değerinin belirlenen referans aralıktan düşük olması ‘’ hipoalbuminemi ‘’ olarak adlandırılır. En sık neden enfeksiyon ya da vücutta bir yangı olduğunda vücudun oluşturduğu yanıttır. Ancak karaciğer hastalıklarında üretim azalmasına, böbrek hastalıklarında idrarla kayıp olmasına, beslenmenin kısıtlı olduğu bireylerde sentez için gerekli öncüllerin yeterli olmamasına ve bağırsaklardan emilim kusuru olmasına bağlı görülebilmektedir.