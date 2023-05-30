Şeftali düşündüğünüzden çok daha besleyici! İşte şeftalinin faydaları

Sonbaharda elma toplama macerasını ya da bezelyeli makarna tarifi ne kadar sevilse de, şeftali mevsiminin yeri her zaman başka. Çenenizden aşağı damlayacak kadar olgunlaşmış, taze toplanmış çekirdekli bir meyveyi ısırmak ya da bir dilim şeftalili turtaya düşmek harika bir şey.

Beslenme Uzmanı Jenn Lavardera'ya göre şeftali, yiyebileceğiniz en sağlıklı meyvelerden biridir. İşte ısırdığınızda elde edeceğiniz faydaları... Sadece bir peçeteyi yakınınızda tutun!

1. Antioksidan Faydaları Vardır

Lavardera, "Meyveler genellikle antioksidan yararları için lanse edilirken, şeftaliler aynı sağlıklı bileşiklerin çoğuna sahiptir" diye açıklıyor. "Aslında, bazı şeftali çeşitleri yaban mersini kadar antioksidan aktivite gösteriyor." Bu antioksidanlar, vücudunuzun oksidatif stres ve hücreye zarar veren serbest radikallerin üretimi ile savaşmasına ve önlenmesine yardımcı olur. Bu, enflamasyonu önlemenin ve Alzheimer, kanserler ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmanın anahtarıdır. Not: Meyve ne kadar olgun ve taze olursa, o kadar fazla antioksidan içerir. Ürünleri seçmeden önce bunu aklınızda bulundurun.

2. Gözlerinizi, Cildinizi ve Bağışıklık Sisteminizi Korumaya Yardımcı Olurlar

Lavardera'ya göre şeftali, havuç ve portakal sebzeleri düşündüğünüzde aklınıza gelen sağlıklı bileşikler olan beta-karoten içerir.Beta-karoten cilt ve göz sağlığında önemli rol oynar ve aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Aynı zamanda vücudunuzun iltihapla savaşmasına yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren A vitamininin öncüsüdür.

3. Kanseri Önlemeye Yardımcı Olabilirler

Şeftali, antioksidan görevi gören sağlıklı bitki bileşikleri olan antosiyaninler içerir - meyveleri düşündüğünüzde aklınıza gelen bileşiklerle aynı. Lavardera, "Çalışmalar, bu bileşiklerin beyin hastalıklarını, kanseri, diyabeti ve iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor" diye açıklıyor. Bir laboratuvar çalışması, şeftalilerin (özellikle Rich Lady şeftalisinin) meme kanseri hücrelerini inhibe etmede faydalı olabileceğini buldu.Ek olarak, şeftalideki karotenoidlerin de antikanser özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

4. Kalp Hastalığı Riskinizi Düşürürler

Lavardera, "Laboratuvar çalışmaları, şeftalilerin kalp hastalığı için bir risk faktörü olan LDL kolesterolün oksidasyonunu önlemede yararlı olabileceğini de gösterdi" diyor.

5. Sindirim Faydaları Vardır

Lavardera, "Şeftali iyi bir lif kaynağıdır - büyük bir şeftali yaklaşık 3 gram lif ve 70 kalorinin biraz altındadır" diyor. Lif, optimal sindirimi ve bağırsak sağlığını desteklemede önemli bir faktördür ve ayrıca kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olabilir. Sadece suyunu değil, bütün şeftaliyi yediğinizden emin olun.