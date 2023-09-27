Aşırı terleme neden olur? Hangi hastalıkların belirtisidir? 8 soruda aşırı terleme ilgili merak edilenler

Terlemek gayet normal ve sağlıklı bir durum. Ancak aşırı terleme hem sağlık açısından hem de günlük yaşama etkisi bakımından sorun oluşturabiliyor. Memorial Wellness Dermatoloji Bölümü Prof. Dr. Fatma Pelin Özgen aşırı terleme nedenleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri anlattı.

Aşırı terleme (Hiperhidrozis) nedir?

Aşırı terleme (hiperhidrozis) vücutta normal koşullar altında kişinin hayat kalitesini bozacak kadar terleme olmasıdır. En sık koltukaltında, ellerde, ayakta görülebilse de, bazı kişilerde yüzde, bazı kişilerde saçlı deride ve kafada, bazı kişilerde sırtta olmak üzere vücudun farklı bölgelerinde de görülebilir.

Aşırı terleme belirtileri nelerdir?

Aşırı terleme eğer koltukaltında olursa kişide özellikle koyu renkli gömlekleri giydiğinde rahatsızlık hissi ve insan içine çıkmak istemez, ellerde terleme olduğunda kimseyle tokalaşmak istemez, yazı yazarken rahatsız olur, kalem tutmakta zorlanır, ayaklarda olduğunda ayakta kokudan rahatsız olur.

Aşırı terleme nedenleri nelerdir?

Aşırı terleme, bazen hormonal sebeplerden kaynaklanır. Tiroid hastalıkları, böbreküstü beziyle ilgili hormonal bozukluklardan dolayı olabilir, demir eksikliği anemisi yani kansızlık terleme artışı yapabilir ama bazen bu sebepler olmadan da aşırı terleme gelişebilir.

Aşırı terlemeye bağlı komplikasyonlar nelerdir?

Aşırı terleme en çok psikolojik sorunlara yol açar, kişide utanma ve rahatsız olma hissi yoğundur, sosyal olarak kendini izole eder.

Aşırı terleme teşhisi nasıl yapılır?

Aşırı terleme tanısı klinik olarak ve hastanın anamneziyle, anlattıklarıyla konulur, ayrıca nişasta iyot testi tanıda kullanılabilir.

Aşırı terleme (Hiperhidrozis) tedavisi nasıl yapılır?

Aşırı terleme tedavisinde ilk başta krem tedavilerinden faydalanılabilir, bunlar alüminyum içeriklidir. Fayda görülmüyorsa o zaman botoks enjeksiyon tedavisine geçilebilir veya kişi her gün krem kullanmayı istemiyorsa da botokstan faydalanabilir.

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Kişi bu aşırı terlemeden rahatsız olduğu anda zaten doktora muayene olabilir.

Aşırı terlemeyi önleme yolları neler?

Aşırı terlemeyi önlemek için serin ortamda kalma ve fiziksel egzersizden kaçınma dışında kişinin yapabileceği bir şey yoktur. Bu yüzden muayene olarak en kısa sürede tedavisini alması gerekmektedir.